Na szczęście Biało-Czerwoni wciąż mogą pojechać na Euro 2024, ale muszą wygrać baraże. W meczu półfinałowym zagrają 21 marca z Estonią. W przypadku wygranej będą musieli pokonać jeszcze zwycięzcę spotkania Walia - Finlandia.

Michał Probierz "obudził płomień" w Robercie Lewandowskim. Co dalej z reprezentacją Polski?

W normalnych okolicznościach reprezentacja Polski zapewne byłaby faworytem baraży, ale Biało-Czerwoni muszą w nich grać ze względu na to, że w eliminacjach zostali brutalnie zweryfikowani nawet przez reprezentację Mołdawii. Z tego powodu obecnie bardzo niewielu kibiców i ekspertów podchodzi optymistycznie do marcowego zgrupowania. Robert Lewandowski zapewnia jednak, że zmiana selekcjonera z Fernando Santosa na Michała Probierza już przyniosła skutek.

- Był taki moment, że ta iskra była przygaszona i mówię to z ręką na sercu (...). Na ostatnim zgrupowaniu w listopadzie, moim pierwszym z trenerem Probierzem, poczułem, że coś się zmieniło, coś jest inaczej, niż wcześniej. Trener Probierz podszedł do mnie, jak do człowieka, a nie do piłkarza, do Lewandowskiego. Mamy kontakt i z biegiem tygodni stwierdziłem, że trener obudził we mnie ten płomień, który był przygaszony przez otoczkę wokół reprezentacji. Stwierdziłem, że ja jeszcze chcę. Mam ambicję, tak łatwo się nie poddam. Wierzę, że rok 2024 będzie pozytywny, mamy baraże. Oczywiście nie jest tak, że różdżkę weźmiemy i wszystko się zmieni, ale wierzę, że ten rok będzie dobry nie tylko dla mnie, ale też dla reprezentacji - powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z kanałem Foot Truck.

Robert Lewandowski uderza w PZPN. "Były osoby, które wolały załatwić prywatny interes"

Kapitan kadry odniósł się też do afer, które w poprzednim roku mocno nadszarpnęły wizerunek PZPN i reprezentacji Polski. Do słabych wyników doszła afera premiowa, skandal z wyjazdem Mirosława Stasiaka do Mołdawii, czy nawet zamieszanie związane z plotką o odejściu Fernando Santosa do ligi arabskiej. Lewandowski nie ukrywa żalu do działaczy.

- W momencie, gdzie dobro reprezentacji jest najważniejsze, były osoby, które wolały załatwić prywatny interes (...). Wiele osób zarządzających w klubach, czy nawet w związku, musi sobie zdać sprawę, że jak nie będą wspierać piłkarzy, to nie tylko piłkarz straci, ale też oni. Ten pociąg jedzie w jednym kierunku (...). W żadnej pracy, jak masz 50 osób i każda robiłaby coś innego, to nie osiągniesz sukcesu - podsumował.

Jeżeli 2024 reprezentacja Polski rozpocznie od awansu na mistrzostwa Europy, to atmosfera wokół kadry na pewno zdecydowanie się poprawi. W przypadku dostania się na ten turniej Biało-Czerwoni trafią do grupy z Holandią, Francją oraz Austrią.