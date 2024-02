Media: Napoli podjęło decyzję ws. Zielińskiego. To go zaboli

Saga transferowa z udziałem Piotra Zielińskiego wciąż trwa. Jego kontrakt z Napoli wygasa wraz z końcem sezonu i wiele wskazuje na to, że przeniesie się do Interu Mediolan. - Zieliński? Niektóre historie miłosne kończą się same. Jeżeli chce tu zostać, to jesteśmy gotowi na negocjacje. Jednak jeśli chce odejść, bo agent poczuł pieniądze... - stwierdził niedawno prezes Napoli Aurelio De Laurentiis.

Zobacz wideo Wielka piłka po 26 latach wróciła do Spodka! Legendy na murawie

Problemy Piotra Zielińskiego. Napoli może nie zgłosić go do Ligi Mistrzów

W związku z bardzo prawdopodobnym odejściem Polaka Napoli może wycofać go ze składu w Lidze Mistrzów. Takie informacje przekazała "La Repubblica". Zgodnie z zasadami zimą można dokonać jedynie trzech zmian w porównaniu do listy, którą latem zgłasza się w Lidze Mistrzów. Zdaniem dziennikarzy ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść w piątek.

Włosi dodają, że jeśli klub zdecyduje się odstawić Zielińskiego, będzie to kolejny dowód na jego rychłe pożegnanie z Neapolem. "Napoli nadal się zastanawia, ale może dojść do zaskakującego wykluczenia Zielińskiego. Jeśli decyzja zostałaby potwierdzona, byłby to kolejny dowód na to, że jego relacje z klubem są obecnie bardzo słabe" - czytamy.

Napoli w zimowym okienku transferowym ściągnęło Cyrila Ngonge, Pasquale Mazzocchiego, Hameda Juniora Traore i Leandera Dendonckera. Oznacza to, że przekroczyło limit 22 zawodników dozwolonych do zgłoszenia do Serie A. W tym przypadku Zieliński może spać spokojnie, ponieważ zdaniem "Corriere dello Sport", działacze zdecydowali się skreślić Diego Demme.

Napoli w 1/8 finału Ligi Mistrzów zmierzy się z FC Barceloną. Pierwszy mecz odbędzie się 21 lutego w Neapolu, a rewanż zaplanowano na 12 marca. Najbliższe spotkanie ekipa Waltera Mazzarriego rozegra w niedzielę. Tego dnia podejmie na własnym stadionie Hellas. Napoli po 21 kolejkach zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli z dorobkiem 32 punktów.

Piotr Zieliński występuje w tym klubie od 2016 roku. W bieżącym sezonie rozegrał 26 meczów, w których strzelił trzy gole i zaliczył tyle samo asyst.