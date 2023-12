Van den Brom przemówił w Holandii. W ogóle się tego nie spodziewał

17 miesięcy - tak długo John van den Brom pracował w Lechu Poznań. Holender poprowadził drużynę w 81 meczach, w których odniósł 41 zwycięstw, a także miał 22 remisy i 18 porażek. Jego największym sukcesem był awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy, w którym Lech przegrał w dwumeczu z Fiorentiną, czyli późniejszym finalistą rozgrywek. Van den Brom ostatecznie został zwolniony po remisie 2:2 z Radomiakiem Radom. - Naprawdę na jego twarzy nie było widać, że to jest już faktycznie koniec albo że on niebawem nastąpi - mówił Dawid Dobrasz z "Meczyków" w programie "Pogadajmy o piłce".

Van den Brom mówi o zwolnieniu z Lecha. "Nie spodziewałem się tego"

Van den Brom postanowił odnieść się do zwolnienia z Lecha w rozmowie z holenderską redakcją ESPN. Z jego wypowiedzi wynika, że nie brał pod uwagę przedwczesnego rozstania z Lechem. - Może wyniki w tym sezonie może nie były najlepsze, ale nie spodziewałem się zwolnienia. To było dla mnie zaskakujące - stwierdził Holender, który został potem zastąpiony przez Mariusza Rumaka. - Przerwa od pracy? Zawsze chcę pracować. Ten okres nie powinien być zbyt długo. Będę czekał na to, aż coś się pojawi. Nie ma nic przyjemniejszego niż praca z piłkarzami - dodał van den Brom.

Okazuje się, że były trener Lecha jest wymieniany w gronie kandydatów do objęcia Vitesse Arnhem. Teraz zespół z prowincji Geldria zajmuje ostatnie miejsce w Eredivisie z 11 punktami po 16 meczach. Na razie tymczasowym trenerem Vitesse jest Edward Sturing, ale prawdopodobnie on popracuje tylko do przerwy zimowej. Van den Brom był piłkarzem Vitesse w latach 1986-1993, a potem prowadził zespół w sezonie 11/12. - Biorąc pod uwagę moją przeszłość, to nic dziwnego, że się o mnie wspomina - dodaje holenderski szkoleniowiec.

Do tej pory van den Brom prowadził jedenaście klubów w karierze. Poza Lechem Poznań i Vitesse trener odpowiadał za wyniki VV Bennekom (2003-2004), Ajaksu U-21 (2004-2006), AGOVV Apeldoorn (2007-2010), ADO Den Haag (2010-2011), Anderlechtu Bruksela (2012-2014), AZ Alkmaar (2014-2019), Utrechtu (2019-2020), KRC Genk (2020-2021) i Al-Taawoun (kwiecień-maj 2022).

Obecnie piłkarzem Vitesse jest Kacper Kozłowski, który został wypożyczony z Brighton do końca czerwca przyszłego roku i był w tym klubie na wypożyczeniu w sezonie 22/23. W tych rozgrywkach Kozłowski zagrał 16 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zanotował trzy asysty. Vitesse nie ma jednak opcji wykupu Polaka po zakończeniu sezonu.