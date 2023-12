Z Lechem to była rozgrzewka. Piast rozbija rywala. Dominacja [WIDEO]

Wielu ekspertów zastanawiało się, co musi zrobić Piast Gliwice, aby przerwać serię sześciu remisów z rzędu w Ekstraklasie. Drużyna Alelksandara Vukovicia starała się, jak mogłby, by zdobyć upragnione zwycięstwo i udawało jej się to, ale w meczach towarzyskich lub starciach w Pucharze Polski. Na przełamanie kibice czekali ponad dwa miesiące i w końcu Piastowi udało się pokonać 1:0 Lecha Poznań, a teraz wszystko wskazuje na to, że na tamtym zwycięstwie nie poprzestanie.

Piast Gliwice rozbił Stal Mielec. Fantastyczne gole i awans w tabeli Ekstraklasy

Zadanie na ostatni mecz Piasta w 2023 roku było proste - zdobyć kolejne trzy punkty. I to się udało, choć po pierwszej połowie wielu kibicom mogło wydawać się, że pasmo remisów znów zacznie doskwierać ich ulubionej drużynie. Piast bezbramkowo remisował ze Stalą, więc na przełamanie trzeba było liczyć dopiero w drugich 45 minutach.

I tak też się stało. Sześć minut po wznowieniu gry Piast objął prowadzenie po golu ze stałego fragmentu gry. Pilka z rzutu wolnego poszybowała w pole karne Stali. Tam wyskoczył do niej Ariel Mosor, który przedłużył dośrodkowanie, a akcję strzałem głową wykończył Tomasz Huk.

Drugi gol padł niecałe dziesięć minut później. W 62. minucie prawym skrzydłem pobiegł Michael Ameyaw, który chciał zaliczyć asystę, ale jego podanie przerwali obrońcy Stali. Niefortunnie wybili piłkę wprost na nogę Jorge Felixa, który mocnym uderzeniem pod poprzeczkę pokonał Mateusza Kochalskiego. Trzecie trafienie Piasta było dość przypadkowe. Damian Kądzior uderzył z rzutu wolnego, piłka odbiła się od Piotra Wlazły, co kompletnie zmyliło bramkarza Stali.

W ten sposób Piast Gliwice zanotował dopiero czwarte zwycięstwo w Ekstraklasie i jednocześnie najwyższe w tym sezonie. Do tego doliczyć trzeba aż 12 remisów i dwie porażki. Z takim bilansem awansował na 9. miejsce w tabeli. Stal Mielec po przegranej spadła na 11. miejsce. Prowadzi Śląsk Wrocław z dorobkiem 41 punktów. Podium uzupełniają Jagiellonia Białystok oraz Lech Poznań. Na samym dole zestawienia znajdują się za to ŁKS Łódź, Ruch Chorzów i Cracovia.