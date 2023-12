Szczęsny spełnia marzenie kibica Juventusu. "Masz 45 sekund, albo nie, masz 50"

- Giovanni, daje tobie 45 sekund, albo nawet 50, byś w tym czasie wziął, co tylko chcesz. No to zaczynamy, start! - powiedział Wojciech Szczęsny do kilkuletniego kibica, który po komendzie "start" pobiegł wgłąb sklepu. - Ale weź koszyk - krzyknął mu tylko Szczęsny.

Zobacz wideo Wielki talent z Serie A chce grać dla kadry Polski. "Będę gotowy"

Młody kibic brał, co akurat było pod ręką. Spakował do koszyka m.in. klapki, kubek, korki. Ale bramkarz Juve także mu pomagał w sklepie. Polak wręczył młodemu chłopcu kurtkę zimową oraz plecak Juventusu.

- Ile zebraliśmy rzeczy? Dużo, ale za wszystko zapłaci Juve - uśmiechnął się Szczęsny.

A co słychać na boisku?

Wojciech Szczęsny zanotował fatalny mecz z Sassuolo (2:4) pod koniec września, ale wcześniej i później grał, albo dobrze, albo bardzo dobrze, jak w starciach z Milanem (1:0) czy Napoli (1:0). Łącznie w tym sezonie 33-latek rozegrał 14 meczów w Serie A, wpuścił dziewięć goli, a osiem razy zachował czyste konto.

Juventus w piątek mógł przeskoczyć w tabeli Inter, ale tylko zremisował z Genoą i ostatecznie traci cztery punkty, bo Inter w niedzielę ograł w Rzymie Lazio 2:0.

W poniedziałek "La Gazzetta dello Sport" poinformował, że Juventus pracuje nad przedłużeniem umowy, która wygasa latem 2026 roku, o kolejny rok przy obniżeniu wynagrodzenia. Obecnie zarabia około 6,5 miliona euro netto rocznie. Różowy dziennik twierdzi, że Polak chce zakończyć karierę w Turynie.