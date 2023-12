Śląsk Wrocław będzie miał nowego piłkarza! Znamy szczegóły

Śląsk Wrocław zakończył 2023 rok zwycięstwem w meczu z Zagłębiem Lubin. Dzięki temu z dorobkiem 41 punktów prowadzi w tabeli Ekstraklasy i ma trzy punkty przewagi nad drugą Jagiellonią. Jacek Magiera wkrótce będzie miał do dyspozycji nowego obrońcę. Nie będzie to jedyne zimowe wzmocnienie Śląska.

Śląsk dopina kolejny transfer. Wzmocnienie w defensywie

Nowym piłkarzem WKS-u zostanie 23-letni bułgarski stoper Simoen Petrow. Informację w tej sprawie podał portal Meczyki.pl. Będzie to drugi Bułgar w historii klubu. Dołączy do Aleksa Petkowa, który we Wrocławiu występuje od czerwca tego roku.

Jak udało się dowiedzieć Sport.pl, wrocławianie sprowadzą Petrowa na zasadzie wypożyczenia, ale zagwarantują sobie opcję wykupu zawodnika. Wszystko powinno się rozstrzygnąć w przeciągu kilku najbliższych godzin.

Petrow jest piłkarzem bułgarskiego CSKA 1948 Sofia. W bieżących rozgrywkach zagrał 10 ligowych meczów i zanotował jedną asystę. Mierzący 192 centymetry wzrostu zawodnik urodził się we francuskim Limoges. W tym roku zadebiutował w reprezentacji swojego kraju. W niej występował już z wyżej wspominanym Aleksem Petkowem.

Przyjście Petrowa ma zwiększyć rywalizację na środku obrony. Etatowym duetem stoperów w rundzie jesiennej byli Łukasz Bejger i Aleks Petkow. Ważnym zawodnikiem w talii Jacka Magiery był także Aleksander Paluszek - wychowanek, który latem trafił do Wrocławia z Górnika Zabrze.

Śląsk Wrocław zimą opuścić może Marcel Zylla. O tym, że Jacek Magiera dał piłkarzowi zielone światło na szukanie nowego pracodawcy, pisaliśmy w poniedziałek w Sport.pl. W klubie na dłużej pozostają z kolei Petr Schwarz i Rafał Leszczyński. Obaj niedawno podpisali długie kontrakty.