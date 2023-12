Tak Lech pożegnał się z trenerem. Zaskakujące słowa van den Broma

Lech Poznań zaledwie zremisował w sobotę z Radomiakiem Radom 2:2, mimo że do 75 minuty prowadził jeszcze 2:0. - Każdy wykonał maksimum pracy, by wygrać. Ale zabrakło dwóch minut do wygranej. Remis z przebiegu meczu da się zaakceptować, bo to było trudne starcie - powiedział po zakończeniu starcia właśnie van den Brom. Nie była to jednak pierwsza wpadka w ostatnich tygodniach, ale jak się okazało - ostatnia.

Znamy szczegóły rozstania z van den Bromem. "Trzeba było się pożegnać z trenerem dość szybko"

W niedzielę 17 grudnia tuż po godzinie 9:30 władze Lecha poinformowały o rozstaniu z van den Bromem. Jego tymczasowym następcą został Mariusz Rumak, który prowadził już poznański zespół w latach 2012-2014, a do tej pory pracował w klubowej akademii. Podpisał umowę do końca czerwca 2024 roku.

- Pierwsza wiadomość o zwolnieniu van den Broma pojawiła się w nocy, czyli od razu, jak drużyna wróci do Poznania, bo dzisiaj oficjalnie zaczynają się urlopy. Trzeba było się zatem pożegnać z trenerem dość szybko. Ostatecznie spotkanie odbyło się w niedzielę o 9:30 i wtedy już wiedziałem, że to nie jest spotkanie opłatkowe, bo takie miało miejsce w środę - powiedział Dawid Dobrasz w programie "Pogadajmy o piłce".

- Jeśli chodzi o van den Broma, to zaskakujące są te wczorajsze słowa z konferencji, gdzie on był pytany m.in. przeze mnie, czy czuje się pewnie. I on odpowiadał, że tak. Naprawdę na jego twarzy nie było widać, że to jest już faktycznie koniec albo że on niebawem nastąpi, a tu się okazuje, że on nastąpił już kilka tygodni temu. Trener już właściwie był zwolniony, tylko była kwestia kandydata, a takiego nie udało się znaleźć. Lech ma wytypowanych kilku trenerów m.in. Macieja Skorżę, ale są to aktualnie trenerzy nie do wzięcia - stwierdził.

Dobrasz zdradził za to, że pomysł zatrudnienia Rumaka pojawił się wewnątrz klubu już wcześniej. - Postawiono zatem na trenera Mariusz Rumaka, który był na miejscu. Po prostu postanowiono skorzystać z człowieka, który zna klub, piłkarzy i z tego, co się dowiedziałem Piotr Rutkowski i Tomasz Rząsa zlecili mu w ostatnich dniach przygotowywanie planu na ten zespół - przekazał.

Na koniec dodał, że władze Lecha dużo ryzykują, zatrudniając 46-latka. - Nie przypominam sobie, żeby w XXI wieku trener wchodził do Lecha z tak negatywnym elektoratem, bo to jest sytuacja inna, niż kiedy Rumak przejmował zespół w 2012 roku. Dzisiaj kadra Lecha jest w zupełnie innym miejscu, jest gotowa. Potrzebuje tylko dobrego fachowca, kierowcy, a trudno powiedzieć, żeby Rumak na dzisiaj takim był. (...) Jego wejście nie jest jednak takie oczywiste, mimo że był na miejscu, ponieważ mówimy o trenerze, który nigdy jeszcze nic nie wygrał - podsumował.

Nieco bardziej pochylił się też nad wątkiem ewentualnego powrotu Macieja Skorży do Poznania. Podkreślił przy tym, że w klubie mówi się o intensywnych staraniach, prowadzących do sprowadzenia trenera. - Jest też trzecia opcja. Bo teraz jest reprezentacja Polski, powrót do Lecha i ja bym przede wszystkim trzecią opcję rozważył, czyli konkret z zagranicy. Bo dzisiaj nazwisko Skorży na rynku azjatyckim będzie mocne - powiedział Dobrasz.