Po ataku Rosji na Ukrainę w 2022 roku kluby ukraińskie rozgrywają swoje mecze w europejskich pucharach poza granicami kraju. Dynamo Kijów ponownie korzysta z gościnności Motoru Lublin i gości właśnie na tym obiekcie. W czwartek (23 lipca) zespół z Kijowa podejmował PAOK Saloniki w pierwszym spotkaniu drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Grecy zwyciężyli 3:2, ale przy tym wywołali spore kontrowersje.

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Dynamo Kijów reaguje na zachowanie kibiców PAOK-u Saloniki

Wszystko dlatego, że po zakończeniu spotkania na zajmowanym przez siebie sektorze kibice wyciągnęli rosyjską flagę. Zdenerwowani ukraińscy fani krzyczeli w kierunku prowokatorów "ruska k***a", a po zakończeniu rywalizacji piłkarze Dynama podeszli do części trybun zajmowanych przez kibiców PAOK-u.

Oburzenia nie ukrywał także Igor Kostiuk, trener zespołu z Kijowa. Dobitnie podkreślił to na konferencji prasowej.

- Była to celowa prowokacja ze strony kibiców greckiej drużyny. Celowo przynieśli oni rosyjską flagę. Widzieliście, jak nasi kibice kierowali się w stronę tej trybuny w trakcie meczu, a po spotkaniu również zawodnicy dali wyraz swojemu oburzeniu - powiedział (cytat za: sport.ua).

- Powtarzam: uważam, że była to celowa prowokacja ze strony ludzi, którzy nie rozumieją, że w naszym kraju toczy się wojna, przynosząca ogromne cierpienie. Niszczone są domy, giną nasi rodacy - kobiety, dzieci i cywile. To bardzo przykra sytuacja - podkreślał Kostiuk. - Dziękujemy Siłom Zbrojnym Ukrainy za to, że nas chronią i dają nam możliwość gry w piłkę nożną oraz reprezentowania naszego kraju na arenie międzynarodowej - dodał.

Teraz klub zareagował i zwrócił się do UEFA ze specjalną prośbą. Chodzi o interwencję ws. wydarzeń z Lublina.

"W przeddzień meczu rewanżowego sugerujemy, aby osoby odpowiedzialne [w UEFA - przyp.red.] wykazały się taką samą zasadą i konsekwencją, jaką wykazują w odniesieniu do przejawów rasizmu i ksenofobii, i przedstawiły swoją ocenę jawnych prowokacji skierowanych pod adresem naszego klubu i naszego kraju, aby zapobiec ich powtórzeniu" - czytamy w oświadczeniu klubu z Kijowa.

Rewanż odbędzie się na boisku greckiego klubu w czwartek, 30 lipca.