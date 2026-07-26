Ledwo odszedł z Legii, już robi furorę w nowym klubie. Niemcy zachwyceni

Transfer Leszczyńskiego do Niemiec to jak dotąd jedno z większych zaskoczeń letniego okienka. Oczywiście były już piłkarz Legii Warszawa ma duży talent, ale w zeszłym sezonie jeszcze jesienią grał w trzecioligowych rezerwach, zaś na wiosnę trener Marek Papszun dał mu szansę w pierwszym zespole, ale nie miał do niego dużego zaufania. Leszczyński uzbierał wiosną tylko 181 minut w czterech meczach. mimo to znalazł się chętny do zainwestowania w jego potencjał.

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Legia szybko spieniężyła talent

Borussia Moenchengladbach wyłożyła za niego 3 miliony euro, a będąca w niezbyt dobrej kondycji finansowej Legia przyjęła ofertę. Leszczyński przeniósł się do Bundesligi i trafił pod skrzydła byłego reprezentanta Polski, Eugena Polanskiego, pierwszego trenera "Źrebaków". Były obawy, czy 19-latek będzie tam miał szanse na jakąkolwiek grę, ale być może taka właśnie się narodziła. Wszystko za sprawą sparingu, jaki Borussia rozegrała i wygrała 2:0 z trzecioligowym niemieckim Rot-Weiss Essen.

Leszczyński zaimponował Niemcom. Co za interwencja!

Leszczyński rozegrał całą drugą połowę. Jak zagrał? Portal Gladbach Total poświęcił mu cały artykuł o tytule "Nowy nabytek Gladbach rozbudził apetyty". - Na drugą połowę sparingu z RW Essen Polanski posłał w bój niemal w stu procentach nową jedenastkę. Choć było w niej mniej płynnej gry niż w pierwszej połowie, Jan Leszczyński wiedział, jak ustawić się w świetle reflektorów. Po fenomenalnej interwencji z 53 minuty (wybił piłkę niemal z linii bramkowej przyp. red.), którą 19-latek głośno celebrował, widzieliśmy wiele imponujących momentów w wykonaniu młodzieżowego reprezentanta Polski - czytamy.

Kapitalna interwencja Leszczyńskiego (akcja od 3:22):

- W 70. minucie upadł na ziemię, ale ani myślał, by zrezygnować z dalszej gry. Wykazał się dużym zrozumieniem gry, a do tego zaimponował kilkoma pojedynkami szybkościowymi oraz walką w powietrzu. Był zdecydowanie najbardziej wyróżniającą się postacią całej drugiej połowy. Zdecydowanie musimy zapamiętać zawodnika z nr 5 na koszulce. W przyszłości może się stać groźnym rywalem w walce o skład dla reprezentanta Włoch Fabio Charodii - podsumowali Niemcy.

Również kibice Gladbach byli pod wrażeniem występu Polaka, pisząc w komentarzach o "imponującym występie", "świetlanej przyszłości" i "bardzo dobrej reklamie". Oczywiście to tylko sparing i to z trzecioligowcem, ale takie występy z pewnością mogą się przyczynić do tego, że Eugen Polanski będzie realnie na niego liczył w trakcie sezonu, nawet jeśli głównie przy wchodzeniu z ławki. Dodajmy, że pierwszy mecz, jaki "Źrebaki" w tym sezonie rozegrają to starcie w Pucharze Niemiec z czwartoligowym Schott Mainz (niedziela 23 sierpnia, 15:30), więc kto wie, może z takim przeciwnikiem Leszczyński mógłby zagrać i od 1. minuty, jeśli wywalczy sobie szansę.