Świat reaguje na to, jak Izraelczycy nazwali Polaków. Niemcy piszą wprost
Raków Częstochowa wygrał 2:0 (2:1 w dwumeczu) z Maccabi Hajfa i awansował do IV rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Więcej jednak niż o wyniku i przebiegu spotkania, mówi się o skandalicznym transparencie, który wywiesili izraelscy kibice. Zakłamywał on prawdę historyczną, na co uwagę zwracają również zagraniczne media. "Dziwne, że kibice Maccabi postanowili zaatakować Polaków. (...) To właśnie takie słowa wymagają pilnej reakcji UEFA i surowej kary dla klubu z Izraela" - pisał jeden z nich.
Zachowanie kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa
screen: TVP Sport; https://www.facebook.com/reel/1171559621476385

"Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" - pisał oburzony Karol Nawrocki na X. "Nie ma zgody na prowokacje i fałszowanie historii. Pilnie wystąpimy do UEFA o zajęcie stanowiska i wyciągnięcie konsekwencji za skandaliczny transparent i oburzające zachowania na trybunach w czasie meczu Maccabi - Raków" - zapowiadał z kolei Cezary Kulesza. W taki sposób obaj panowie zareagowali na kontrowersje, jakie wywołali izraelscy kibice. Ci w drugim meczu III rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy umieścili na trybunach transparent, oskarżający Polaków o zbrodnie na Żydach. "Murderers since 1939 [Mordercy od 1939 - tłum.]" - można było przeczytać. Mało tego - miało dojść nawet do wyzywania Polaków od "nazistów" przez spikera.

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Zagraniczne media żyją atakiem wymierzonym w Polaków. Biorą Biało-Czerwonych w obronę. "Przekroczyli wszystkie granice"

Zachowanie kibiców Maccabi Hajfa wywołało spore poruszenie nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. "Izraelscy fani wywołali międzynarodowy skandal swoim haniebnym hasłem" - brzmi tytuł artykułu na portalu klix.ba. Dziennikarze nie tylko starali się przedstawić reakcje polskich polityków i obywateli na działania kibiców Maccabi, ale dali też lekcję historii, obalając tezę stawianą przez Izraelczyków. "Izraelczycy próbowali za wszelką cenę sprowokować Biało-Czerwonych, powołując się na współudział niektórych Polaków w zbrodniach przeciwko Żydom w czasie II wojny światowej. Holokaustu dokonali Niemcy" - pisali stanowczo. 

"Baner, który oburzył Polskę: 'Mordercy od 1939 roku'. Izraelczycy już za to przeprosili. (...) Polskie media donoszą o międzynarodowym skandalu. Nawet prezydent Karol Nawrocki ostro go skrytykował. (...) Polacy domagają się stanowczej i, co najważniejsze, szybkiej reakcji UEFA" - pisał czeski portal idnes.cz. Dziennikarze zauważyli, że baner kibiców Macabbi mógł być odpowiedzią na transparent, który fani Rakowa zamieścili na trybunach tydzień wcześniej, odnosząc się do wydarzeń w Strefie Gazy. "Izrael morduje, a świat milczy" - pisali wówczas. 

O tym, że transparent Macabbi mógł być sprowokowany wcześniejszym banerem Rakowa, pisał też niemiecki spiegel.de. Co więcej, redakcja przedstawiła fakty z historii. "Druga wojna światowa rozpoczęła się od niemieckiej inwazji na Polskę 1 września 1939 roku. Konsekwencją było sześć lat okupacji i tyranii, a także miliony ofiar. W Polsce zginęło ponad pięć milionów ludzi, w tym trzy miliony polskich Żydów" - czytamy. 

"Izraelczycy przekroczyli wszystkie granice i spośród wszystkich ludzi oskarżyli Polaków o nazizm. (...) W Polsce są wściekli, bo kibice Maccabi Haifa oskarżyli ich o morderstwo z powodu wydarzeń II wojny światowej, a jak było naprawdę, wiemy doskonale" - pisali dziennikarze serbskiego espreso.co.rs. "Dziwne, że kibice Maccabi postanowili zaatakować Polaków za to, co wydarzyło się podczas II wojny światowej. To właśnie takie słowa wymagają pilnej reakcji UEFA i surowej kary dla klubu z Izraela, który uczestniczy w rozgrywkach międzynarodowych pomimo trwającego konfliktu" - dodała redakcja.

Skandal dotarł nawet za ocean

"Baner izraelskich kibiców skandalizuje Polskę. Transparent (...) wywołał szok w całym kraju nad Wisłą" - pisał "Le Parisien". "Kibice izraelskiego klubu Maccabi Haifa odsłonili szokujący transparent, wymierzony w Polskę" - czytamy na łamach corriere.it. "Napięcie wzrosło podczas rundy wstępnej LKE na Węgrzech, a po meczu posypały się kamienie" - dodali dziennikarze, którzy nawiązali nie tylko do skandalicznego baneru, ale i do reakcji kibiców Rakowa po meczu. "Po spotkaniu doszło do momentów wielkiego napięcia: grupa fanów Rakowa rzucała kamieniami w autobus przewożący izraelskich kibiców. Nie odnotowano żadnych obrażeń" - spuentowała redakcja.

Zobacz też: Zieliński może "zdradzić" Inter. Tego Włosi mu nie wybaczą. 

O sprawie baneru pisano nawet w Argentynie. "Polska potępia transparent z napisem 'Mordercy' wywieszony przez izraelskich kibiców piłkarskich" - czytamy na łamach "La Nacion". Dziennikarze, podobnie jak koledzy po fachu z Europy, przedstawili stanowisko poszczególnych polskich polityków, którzy jednoznacznie krytykowali zachowanie fanów Maccabi. Ostatecznie to Raków awansował do IV rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. A tam zagra z Arda Kyrdżali. 

