Świat reaguje na to, jak Izraelczycy nazwali Polaków. Niemcy piszą wprost

"Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" - pisał oburzony Karol Nawrocki na X. "Nie ma zgody na prowokacje i fałszowanie historii. Pilnie wystąpimy do UEFA o zajęcie stanowiska i wyciągnięcie konsekwencji za skandaliczny transparent i oburzające zachowania na trybunach w czasie meczu Maccabi - Raków" - zapowiadał z kolei Cezary Kulesza. W taki sposób obaj panowie zareagowali na kontrowersje, jakie wywołali izraelscy kibice. Ci w drugim meczu III rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy umieścili na trybunach transparent, oskarżający Polaków o zbrodnie na Żydach. "Murderers since 1939 [Mordercy od 1939 - tłum.]" - można było przeczytać. Mało tego - miało dojść nawet do wyzywania Polaków od "nazistów" przez spikera.

Zagraniczne media żyją atakiem wymierzonym w Polaków. Biorą Biało-Czerwonych w obronę. "Przekroczyli wszystkie granice"

Zachowanie kibiców Maccabi Hajfa wywołało spore poruszenie nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. "Izraelscy fani wywołali międzynarodowy skandal swoim haniebnym hasłem" - brzmi tytuł artykułu na portalu klix.ba. Dziennikarze nie tylko starali się przedstawić reakcje polskich polityków i obywateli na działania kibiców Maccabi, ale dali też lekcję historii, obalając tezę stawianą przez Izraelczyków. "Izraelczycy próbowali za wszelką cenę sprowokować Biało-Czerwonych, powołując się na współudział niektórych Polaków w zbrodniach przeciwko Żydom w czasie II wojny światowej. Holokaustu dokonali Niemcy" - pisali stanowczo.

"Baner, który oburzył Polskę: 'Mordercy od 1939 roku'. Izraelczycy już za to przeprosili. (...) Polskie media donoszą o międzynarodowym skandalu. Nawet prezydent Karol Nawrocki ostro go skrytykował. (...) Polacy domagają się stanowczej i, co najważniejsze, szybkiej reakcji UEFA" - pisał czeski portal idnes.cz. Dziennikarze zauważyli, że baner kibiców Macabbi mógł być odpowiedzią na transparent, który fani Rakowa zamieścili na trybunach tydzień wcześniej, odnosząc się do wydarzeń w Strefie Gazy. "Izrael morduje, a świat milczy" - pisali wówczas.

O tym, że transparent Macabbi mógł być sprowokowany wcześniejszym banerem Rakowa, pisał też niemiecki spiegel.de. Co więcej, redakcja przedstawiła fakty z historii. "Druga wojna światowa rozpoczęła się od niemieckiej inwazji na Polskę 1 września 1939 roku. Konsekwencją było sześć lat okupacji i tyranii, a także miliony ofiar. W Polsce zginęło ponad pięć milionów ludzi, w tym trzy miliony polskich Żydów" - czytamy.

"Izraelczycy przekroczyli wszystkie granice i spośród wszystkich ludzi oskarżyli Polaków o nazizm. (...) W Polsce są wściekli, bo kibice Maccabi Haifa oskarżyli ich o morderstwo z powodu wydarzeń II wojny światowej, a jak było naprawdę, wiemy doskonale" - pisali dziennikarze serbskiego espreso.co.rs. "Dziwne, że kibice Maccabi postanowili zaatakować Polaków za to, co wydarzyło się podczas II wojny światowej. To właśnie takie słowa wymagają pilnej reakcji UEFA i surowej kary dla klubu z Izraela, który uczestniczy w rozgrywkach międzynarodowych pomimo trwającego konfliktu" - dodała redakcja.

Skandal dotarł nawet za ocean

"Baner izraelskich kibiców skandalizuje Polskę. Transparent (...) wywołał szok w całym kraju nad Wisłą" - pisał "Le Parisien". "Kibice izraelskiego klubu Maccabi Haifa odsłonili szokujący transparent, wymierzony w Polskę" - czytamy na łamach corriere.it. "Napięcie wzrosło podczas rundy wstępnej LKE na Węgrzech, a po meczu posypały się kamienie" - dodali dziennikarze, którzy nawiązali nie tylko do skandalicznego baneru, ale i do reakcji kibiców Rakowa po meczu. "Po spotkaniu doszło do momentów wielkiego napięcia: grupa fanów Rakowa rzucała kamieniami w autobus przewożący izraelskich kibiców. Nie odnotowano żadnych obrażeń" - spuentowała redakcja.

O sprawie baneru pisano nawet w Argentynie. "Polska potępia transparent z napisem 'Mordercy' wywieszony przez izraelskich kibiców piłkarskich" - czytamy na łamach "La Nacion". Dziennikarze, podobnie jak koledzy po fachu z Europy, przedstawili stanowisko poszczególnych polskich polityków, którzy jednoznacznie krytykowali zachowanie fanów Maccabi. Ostatecznie to Raków awansował do IV rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. A tam zagra z Arda Kyrdżali.