Zagłębie Lubin nie dało żadnych szans Lechii Gdańsk i wygrało z nią aż 6:2. Piłkarze Johna Carvera kolejny raz w tym sezonie pokazali, że nie umieją bronić. Gospodarze rozkręcili się w drugiej połowie i gdyby byli trochę bardziej skuteczni, to mogliby wygrać to spotkanie zdecydowanie wyżej. To najwyższe zwycięstwo Zagłębia od 5 maja 2022 roku, gdy lubinianie wygrali 6:1 z Radomiakiem Radom.

Tragedia na stadionie w Ekstraklasie. Nie żyje kibic Zagłębia Lubin

Niedługo po meczu okazało się, że niestety nie wszyscy kibice obecni dziś na stadionie w Lubinie, wrócą bezpiecznie do domu. O 22:14 klub poinformował za pomocą mediów społecznościowych, że jeden z fanów Zagłębia zmarł po zakończeniu spotkania.

"Nie żyje Kibic Zagłębia Lubin. Po meczu 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy KGHM Zagłębiem Lubin a Lechią Gdańsk zmarł 50-letni kibic Miedziowych. Był reanimowany przez służby medyczne po zasłabnięciu na sektorze G naszego stadionu. Zarząd Zagłębia Lubin S.A. składa Rodzinie zmarłego najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia" - czytamy w opublikowanym komunikacie.

Zagłębie Lubin odniosło dzisiaj pierwsze zwycięstwo w sezonie. W następnej kolejce lubinianie zagrają na wyjeździe z Wisłą Płock. To spotkanie odbędzie się w poniedziałek 25 sierpnia o godzinie 19:00.