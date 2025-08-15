Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Tragedia na stadionie Ekstraklasy. Nie żyje kibic
Zagłębie Lubin sprawiło dzisiaj dużo radości swoim kibicom i wygrało 6:2 z Lechią Gdańsk w pierwszym spotkaniu piątek kolejki Ekstraklasy. Niestety krótko po zakończeniu spotkania klub opublikował oficjalny komunikat, w którym poinformował o tragedii, która spotkała jednego z fanów obecnych na stadionie. 50-letni kibic Zagłębia zasłabł i choć podjęto reanimację, to nie udało się uratować jego życia.
Zagłębie Lubin
Fot. Dawid Antecki / Agencja Wyborcza.pl Screenshot TT

Zagłębie Lubin nie dało żadnych szans Lechii Gdańsk i wygrało z nią aż 6:2. Piłkarze Johna Carvera kolejny raz w tym sezonie pokazali, że nie umieją bronić. Gospodarze rozkręcili się w drugiej połowie i gdyby byli trochę bardziej skuteczni, to mogliby wygrać to spotkanie zdecydowanie wyżej. To najwyższe zwycięstwo Zagłębia od 5 maja 2022 roku, gdy lubinianie wygrali 6:1 z Radomiakiem Radom.

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Tragedia na stadionie w Ekstraklasie. Nie żyje kibic Zagłębia Lubin

Niedługo po meczu okazało się, że niestety nie wszyscy kibice obecni dziś na stadionie w Lubinie, wrócą bezpiecznie do domu. O 22:14 klub poinformował za pomocą mediów społecznościowych, że jeden z fanów Zagłębia zmarł po zakończeniu spotkania.

"Nie żyje Kibic Zagłębia Lubin. Po meczu 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy KGHM Zagłębiem Lubin a Lechią Gdańsk zmarł 50-letni kibic Miedziowych. Był reanimowany przez służby medyczne po zasłabnięciu na sektorze G naszego stadionu. Zarząd Zagłębia Lubin S.A. składa Rodzinie zmarłego najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia" - czytamy w opublikowanym komunikacie.

Zagłębie Lubin odniosło dzisiaj pierwsze zwycięstwo w sezonie. W następnej kolejce lubinianie zagrają na wyjeździe z Wisłą Płock. To spotkanie odbędzie się w poniedziałek 25 sierpnia o godzinie 19:00.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich