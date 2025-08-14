Karol Nawrocki reaguje na to, jak Izraelczycy nazwali Polaków

Raków Częstochowa awansował do decydującej fazy kwalifikacyjnej do Ligi Europy. Drużyna Marka Papszuna w rewanżu pokonała na Węgrzech Maccabi Hajfa 2:0 (1:0) i odrobiła straty z pierwszego meczu, który przegrała 0:1. Więcej niż o dwumeczu będzie się jednak teraz mówić o skandalicznym zachowaniu kibiców Maccabi Hajfa.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Karol Nawrocki reaguje na skandal z udziałem kibiców z Izraela

W drugiej połowie kibice z Izraela wywiesili szokujące transparenty. Na jednym z nich pojawił się napis "Murderers since 1939" ["Mordercy od 1939" - tłum.] skierowany do Polaków. Mało tego - jeden z kibiców klubu z Izraela imitował stosunek seksualny z manekinem ubranym w polską flagę. Na ten skandal błyskawicznie zareagował Karol Nawrocki, prezydent RP.

"Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" - napisał Karol Nawrocki w serwisie X. Z jego słowa trudno się nie zgodzić.

- Uważam, że na Maccabi powinny zostać nałożone duże kary. Nie miało to nic wspólnego z postawą fair play - powiedział Marek Papszun po meczu, cytowany przez WP SportoweFakty.

Zobacz także: Morawiecki: Klub musi być wyrzucony z rozgrywek UEFA

Raków Częstochowa po dobrej grze wyeliminował rywala. Drużyna trenera Marka Papszuna wygrała 2:0 (1:0) i jest w decydującej rundzie kwalifikacyjnej do Ligi Konferencji. Gole zdobyli Węgier Peter Barath (45.+1) oraz Lamine Diaby-Fadiga (76.).

Raków Częstochowa w dwumeczu o fazę ligową Ligi Konferencji zmierzy się z bułgarskim klubem Arda Kyrdżali.