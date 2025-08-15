Raków Częstochowa na własnym boisku przegrał w ramach trzeciej rundy el. Ligi Konferencji z Maccabi Hajfa 0:1. Rewanż (rozgrywany w Debreczynie, ze względu na sytuację polityczną w Izraelu) poszedł już jednak po myśli drużyny Marka Papszuna. Wicemistrzowie Polski odrobili straty dzięki zwycięstwu 2:0 i wywalczyli awans do decydującej fazy kwalifikacji LK. To jednak nie o warstwie sportowej czwartkowego spotkania mówi się obecnie najwięcej.

Raków Częstochowa zabrał głos. Idzie z tym do UEFA

W trakcie czwartkowego meczu kibice z Izraela wywiesili skandaliczny transparent, nazywając Polaków "mordercami". To zachowanie potępili już przedstawiciele Rakowa, dziennikarze, kibice czy polscy politycy, na czele z prezydentem Karolem Nawrockim. W piątek oficjalne oświadczenie wystosował też Raków Częstochowa, który domaga się poważnych konsekwencji dla Maccabi Hajfa. Oto jego pełna treść:

"W związku z oburzającymi incydentami z udziałem kibiców Maccabi Hajfa podczas czwartkowego meczu w Debreczynie, złożyliśmy oficjalną skargę do UEFA, w której wnioskujemy m.in. o wykluczenie klubu z Izraela z rozgrywek europejskich w kolejnym sezonie z powodu wielokrotnego naruszenia przepisów federacji.

Nie zgadzamy się na fałszowanie prawdy historycznej. Polacy często ryzykowali życie, ukrywając Żydów i organizując ruch oporu przeciw hitlerowskim Niemcom. Organizacja Yad Vashem uhonorowała 7280 Polaków tytułem "Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata" za bezinteresowną pomoc prześladowanym Żydom. Wśród nich są osoby związane z ziemią częstochowską, m.in. Edward Konarski, rodziny Brustów i Mielczarków oraz ksiądz Bolesław Wróblewski. Liczymy na pomoc i wsparcie w UEFA władze państwowe oraz związkowe."

Raków Częstochowa po pokonaniu Maccabi Hajfa czeka dwumecz w czwartej, ostatniej fazie eliminacji Ligi Konferencji. Rywalem polskiego zespołu będzie Arda Kyrdżali. Mecze czekają nas 21 i 28 sierpnia.