Takiego pytania Papszun się nie spodziewał przed meczem Rakowa w LK

Raków Częstochowa przystępuje do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Na tym etapie jego przeciwnikiem będzie Maccabi Hajfa, a na konferencji prasowej przed meczem w Polsce Marek Papszun, trener częstochowian, dostał zaskakujące pytanie.

Raków Częstochowa zagra z Maccabi Hajfa. Marek Papszun dostał pytanie o... Jerzego Brzęczka

Jeden z dziennikarzy powiedział: - Czy kojarzy Pan, że jeden z wychowanków Rakowa zdobył z Maccabi wicemistrzostwo Izraela? - Zachara (Mateusz - red.)? Nie - odparł 50-latek. - Piłkarz powszechnie znany, który był selekcjonerem reprezentacji Polski. Jerzy Brzęczek w 2000 roku - wskazał dziennikarz. - Tak? Nie pamiętam tego. Trzeba by zadzwonić do Jurka, żeby coś pomógł - żartobliwie skwitował Papszun, który w tym momencie szeroko się uśmiechnął.

A co szkoleniowiec Rakowa mówił o nadchodzącym meczu? - Spodziewam się intensywnego, dynamicznego meczu z dużą liczbą pojedynków, faz przejściowych i krótkich, dynamicznych akcji kończących się w polach karnych. Spodziewam się, że częściej będzie to w "szesnastce" przeciwnika niż naszej - oznajmił.

Marek Papszun komentuje gorszą dyspozycję Rakowa Częstochowa w lidze. "Musimy być przygotowani"

Ponadto Papszun odniósł się do ostatnich gorszych ligowych wyników Rakowa (porażki z Wisłą Płock oraz Radomiakiem Radom) i tego, czy w jakiś sposób jest to powiązane z niedostateczną ilością czasu na realizację jednostek treningowych.

- To nie problem wynikający z braku treningu. Po prostu musimy być do tego przygotowani, tego właśnie chcieliśmy. Chcemy grać co trzy dni, cieszymy się na ten jutrzejszy mecz pucharowy. Po to walczyliśmy cały sezon i zostaliśmy wicemistrzem Polski, żeby grać w pucharach i z tego będziemy czerpać. Wierzę, że jutro drużyna pokaże energię, intensywność i chęć do rywalizacji oraz zwycięstwa - powiedział.

Mecz Raków Częstochowa - Maccabi Hajfa zostanie rozegrany w czwartek 7 sierpnia o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.