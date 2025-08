Talent z Milanu zagra w Polsce? Raków już działa

Raków Częstochowa słodko-gorzko rozpoczął sezon 2025/2026. Z jednej strony podopieczni Marka Papszuna wyeliminowali Żilinę w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji i zagrają z Maccabi Hajfa o awans do IV rundy eliminacji. Z drugiej zaś w lidze ponieśli dwie porażki w trzech kolejkach. Częstochowianie prężnie działają na rynku transferowym. Niewykluczone, że wkrótce zakontraktują kolejnego piłkarza. Na celowniku jest talent z Milanu.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Hitowy transfer Rakowa? Talent z Milanu

"Raków Częstochowa jest zainteresowany sprowadzeniem Mateusza Skoczylasa z Milanu. Jak ustaliliśmy, piłkarz szuka nowego klubu w Polsce. Może trafić do "Medalików", które mają na niego konkretny plan" - poinformował portal Meczyki.pl, przekonując że piłkarza oglądał dyrektor sportowy klubu Artur Płatek. Jaki miałby być plan na 18-latka? Jeśli wierzyć doniesieniom wspomnianego źródła, to Skoczylas miałby podpisać kontrakt z Rakowem, a następnie trafić na wypożyczenie do słabszego klubu.

Skoczylas w 2023 roku wyjechał z Zagłębia Lubin do Milanu. Kosztował aż milion euro, ale tam nie udało mu się przebić. Grywał jedynie w drużynach młodzieżowych. Jak przekonują Meczyki, piłkarz niedawno przebywał na testach sportowych w Piaście Gliwice i choć przeszedł je pozytywnie, to zaproponowano mu niski kontrakt. Co ważne - zawodnik ma być otwarty na powrót do Polski.

Raków od początku okienka transferowego nie próżnuje. Licząc wydatki na portalu Transfermarkt wydał już blisko sześć milionów euro. W klubie podpisano Jonatana Brunesa, wcześniej wypożyczonego z OH Leuven, a także sprowadzono wyróżniających się w ekstraklasie Tomasza Pieńkę i Oskara Repkę.

Do Częstochowy wrócił także Peter Barath, a od tego sezonu pod Jasną Górą występują Lamine Diaby-Fadiga, Karol Struski, Olivier Zych, Marko Bulat i Apostolos Konstantopoulos. Ze Stali Rzeszów wykupiono także Jesusa Diaza.