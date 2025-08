Ależ popis Lewandowskiego! Polak zachwycił kibiców Barcelony. "Jest legendą"

"Jak Madryt może porównywać Benzemę do tego gościa", "Co za kadencja w Barcelonie", "Najlepszy napastnik tego pokolenia po Luisie Suarezie" - to niektóre z komentarzy w serwisie X po tym, co przez trzy lata w FC Barcelonie zrobił Robert Lewandowski. Podobnych opinii jest mnóstwo.