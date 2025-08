A jednak! Jan Urban ogłasza w sprawie Roberta Lewandowskiego

Jeden z tematów, który najbardziej interesował dziennikarzy na pierwszej konferencji Jana Urbana w roli trenera reprezentacji Polski, był związany z Robertem Lewandowskim i opaską kapitańską. Michał Probierz, poprzedni selekcjoner odebrał Lewandowskiemu opaskę, a ten wydał komunikat, że do czasu, jak selekcjonerem będzie Probierz, to on nie zagra w kadrze.

Jan Urban na pytania dziennikarzy o opaskę kapitańską w reprezentacji Polski, mówił krótko, że najpierw musi porozmawiać z piłkarzami, w tym z Robertem Lewandowskim i wyjaśnić sytuację. Teraz Dariusz Wołowski, dziennikarz "Gazety Wyborczej" spytał Urbana, czy taka rozmowa z Lewandowskim już miała miejsce i czy napastnik FC Barcelony wróci do reprezentacji Polski.

- Wiem, że musi pan o to zapytać, ale ja nie mogę teraz odpowiedzieć. Porozmawiam z Robertem i obiecuję raz jeszcze, że do pierwszego zgrupowania kadry przed meczami z Holandią i Finlandią w eliminacjach mundialu w 2026 roku sprawa jego powrotu do drużyny zostanie wyjaśniona - powiedział Urban.

"Rozumiem jednak, że nie należy pan do tych, którzy uważają, że Lewandowski stał się ostatnio problemem dla kadry?" dopytywał dziennikarz.

- Dla mnie to absurdalna teoria. Tak absurdalna, że nie bardzo chce mi się wchodzić w polemikę. Ale jeśli już mnie pan zmusza, to jestem zdania, że fakt, iż piłkarska reprezentacja Polski grała ostatnio w tak wielu wielkich turniejach, jest zasługą Lewandowskiego i jego goli. On ciągnął tę drużynę. Oczywiście zdobywał więcej bramek wtedy, gdy zespół grał lepiej. To naturalne, że efekt pracy środkowego napastnika, zależy od liczby okazji bramkowych stwarzanych mu przez kolegów z zespołu. Tak samo jest w klubie. W pierwszym roku w Barcelonie Robert strzelił więcej goli niż w drugim, bo drużyna grała lepiej. W trzecim zdobył ich aż 42, kiedy zespół Hansiego Flicka osiągnął szczyt formy - odpowiedział Urban.

Dariusz Wołowski przytoczył jednak liczby, że Lewandowski w 2025 roku zdobył dla FC Barcelony 42 gole, a dla reprezentacji Polski zaledwie jeden!

- Bo w reprezentacji zagrał zaledwie dwa mecze. Kończąc ten wątek: dokonania Lewandowskiego mówią same za siebie, tak w klubach, jak i w reprezentacji Polski. Dodam jeszcze, że w całej tej historii z odebraniem Robertowi opaski kapitana nie dostrzegam żadnej jego winy - tłumaczył Urban.

Lewandowski w reprezentacji Polski zagrał 157 spotkań, zdobył 84 bramek i miał 35 asyst.

Debiut Urbana w roli trenera reprezentacji Polski nastąpi 4 września. Wtedy Polacy zagrają na wyjeździe z Holandią w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Trzy dni później Biało-Czerwoni podejmą na Stadionie Śląskim w Chorzowie - Finlandię.

Początek obu spotkań o godz. 20.45. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.