Fatalne wieści dla Iordanescu przed meczem Legii w LE. Jest komunikat

Legia Warszawa bardzo dobrze spisuje się pod wodzą Edwarda Iordanescu. Stołeczny zespół nie przegrał w tym sezonie jeszcze żadnego spotkania. Zdobywcy Pucharu Polski z poprzedniego sezonu zameldowali się już w III rundzie eliminacji do Ligi Europy, gdzie ich rywalem będzie AEK Larnaka. Niestety w pierwszym spotkaniu nie będzie mógł zagrać Juergen Elitim.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie dostał pracy za nazwisko". Syn Czesława Michniewicza poszedł w ślady ojca

Potężne osłabienie Legii. Oto komunikat

"Na pierwszy mecz eliminacji Ligi Europy w Larnace drużyna uda się m.in. bez Juergena Elitima oraz Pascala Mozie. Elitim pozostanie w Warszawie ze względów zdrowotnych, zgodnie z wcześniejszym komunikatem klubu. Kolumbijczyk przechodzi obecnie w LTC rehabilitację po przebytym urazie" - czytamy w komunikacie Legii Warszawa.

Elitim to bardzo ważny piłkarz dla Iordanescu. Już w miniony weekend nie był obecny na boisku, kiedy Legia rozegrała mecz ligowy z Arką Gdynia, a teraz ponownie nie będzie do dyspozycji szkoleniowca.

Dotychczas Iordanescu chętnie korzystał z jego usług. Elitim rozegrał w tym sezonie dotychczas pięć spotkań, w których strzelił jednego gola i zanotował dwie asysty.

Legia faworytem dwumeczu z Cypryjczykami

Zespół AEK Larnaca może być dla Legii szczególnie groźny na własnym stadionie, ale niewątpliwie to polski zespół jest faworytem do awansu do IV rundy eliminacji Ligi Europy. Jeśli Wojskowi wygrają dwumecz z cypryjską drużyną, to w fazie play-off kwalifikacji zagrają z kimś z pary BK Haecken - SK Brann.

W przypadku porażki Legia trafi do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji, a wówczas jej przeciwnikiem będzie Partizan Belgrad lub Hibernian.