Barcelona wszczyna postępowanie przeciwko ter Stegenowi! Oto powód

Atmosfera stawała się coraz bardziej napięta między Markiem-Andre ter Stegenem a FC Barceloną od czasu, gdy pojawiły się pierwsze pogłoski o transferze Joana Garcii z Espanyolu. Gdy ten stał się faktem oraz Katalończycy przedłużyli umowę z Wojciechem Szczęsnym, to chcieli i chcą odejścia Ter Stegena. Ten jednak nie zamierza ruszać się z klubu, a do tego poddał się operacji pleców, która wykluczy go z gry na kilka miesięcy.

Ciągłe napięcie na linii FC Barcelona - Marc-Andre ter Stegen

Jak długo pauzował będzie ter Stegen? To jest zagadka, która ma wpływ na decyzje FC Barcelony. Jeśli absencja wyniosłaby pięć miesięcy, to klub mógłby w ten sposób łatwiej zarejestrować Garcię w rozgrywkach La Liga. Jeśli nie, to najpierw trzeba znaleźć pieniądze na rejestrację Hiszpana.

A okazuje się, że ustalenie tego może nie być łatwe. We wtorek "Mundo Deportivo" poinformowało, że Ter Stegen nie wyraził zgody na przesłanie przez klub raportu o jego kontuzji do Komisji Medycznej La Liga, która ocenić stopień "ciężkości urazu".

"W tej sytuacji Barca zdecydowała się przekazać sprawę swoim prawnikom, aby natychmiast wszcząć postępowanie dyscyplinarne. Jeśli klubowi eksperci prawni podejmą taką decyzję, to może to skutkować wewnętrznymi sankcjami ze strony samego klubu, o ile zarząd wyrazi na to zgodę" - czytamy.

"W zależności od stopnia urazu, jeśli uzna się, że powrót do zdrowia może potrwać pięć miesięcy lub dłużej, FC Barcelona mogłaby przeznaczyć 80 proc. pensji bramkarza na cele związane z wynagrodzeniem fair play, a tym samym bezpośrednio zabezpieczyć rejestrację Joana Garcii" - dodało "Mundo Deportivo". Podkreślono, że dane zawodnika są poufne i jego zgoda jest wymagana, żeby przekazać je dalej kolejnemu organowi.

"Klub przyznaje, że ter Stegen ma prawo nie udostępniać danych dotyczących jego stanu zdrowia, jednak uważa również, że ma on zobowiązania wobec podmiotu, który mu płaci, i musi przestrzegać jego zasad" - podsumowano.