Widzew ogłosił, kogo chce sprowadzić. Reprezentant kraju wart miliony!

Na początku kwietnia pakiet większościowy w Widzewie Łódź nabył Robert Dobrzycki, biznesmen i jeden z najbogatszych Polaków. Marzył o tym od lat. Zapewnił kibiców, że zrobi wszystko, by przywrócić Widzewowi blask. I przed startem sezonu 2025/26 Dobrzycki był aktywny na giełdzie transferowej, sprowadzając do klubu ciekawe nazwiska. Wśród nich są m.in. Lindon Selahi, Mariusz Fornalczyk, Sebastian Bergier, Angel Baena, czy też Samuel Akere. Wciąż jednak łodzianie szukają nowego defensora.

Stelios Andreou celem numer jeden

Od kilku tygodni Widzew stara się o transfer Steliosa Andreou, który występuje obecnie w belgijskim Charleroi i jest reprezentantem Cypru. Jak się okazuje, sam zawodnik jest przekonany do transferu, ale do porozumienia muszą dojść jeszcze kluby.



- Nie będę ukrywał, że jesteśmy nim mocno zainteresowani. On wciąż ma ważny kontrakt. Na pewno chce u nas grać, ale tutaj dochodzimy do kwestii rozmów między klubami, które trwają. Czekamy, w jakim kierunku to się potoczy - powiedział na antenie "Kanału Sportowego" Michał Rydz, prezes Widzewa.

Nowa potęga Ekstraklasy na horyzoncie

Transfermarkt wycenia Andreou na 3,5 mln euro, więc w przypadku przejścia do Widzewa reprezentant Cypru byłby w czołowej dziesiątce pod względem zawodników z najwyższymi wartościami rynkowymi. Jego kontrakt z Charleroi wygasa w czerwcu 2026 roku, więc Widzew może zaproponować dużo niższą kwotę, by spróbować go pozyskać.

Niewątpliwie w przypadku udanych negocjacji łodzianie staliby się niemalże kompletną ekipą. Michał Rydz zapowiedział, że nawet jeśli gracz Charleroi nie przyjdzie do drużyny, to klub monitoruje jeszcze kilku innych piłkarzy.



Widzew działa sprawnie na rynku transferowym. Na ten moment kibice mogą także być zadowoleni z wyników drużyny, ponieważ podopieczni Żeljko Sopicia zdobyli 6 na 9 możliwych punktów w PKO Ekstraklasie.