Rosjanie znaleźli sobie rywala. To uczestnik mundialu

Reprezentacja Rosji jest zawieszona w rozgrywkach międzynarodowych od lutego 2022 r., a więc od momentu inwazji tego kraju na Ukrainę. Przez to Rosja nie grała w barażach o mistrzostwa świata 2022, a potem w ogóle nie była uwzględniana w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu czy mistrzostw Europy. W związku z tym Rosji zostało grać jedynie mecze towarzyskie. W tym roku Rosja już grała sparingi z Grenadą (5:0), Zambią (5:0), Nigerią (1:1) i Białorusią (4:1). A na tym nie koniec.

Rosjanie znaleźli kolejnego rywala. "Niezbędne przygotowania"

Kolejnym rywalem Rosji w sparingu będzie Jordania, a więc uczestnik przyszłorocznych mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Zbliżający się mecz z Rosją zapowiedział Jordański Związek Piłki Nożnej. "Nasz Związek zakończył niezbędne przygotowania, żeby reprezentacja mogła rozegrać dwa mecze towarzyskie" - czytamy w komunikacie. Jordania rozpocznie zgrupowanie 25 sierpnia, a po kilku dniach poleci do Rosji, gdzie 4 września zagra towarzysko z tą kadrą.

Później Jordania zagra mecz towarzyski z Dominikaną (09.09). Jordania zapewniła sobie udział w mistrzostwach świata w czerwcu tego roku po wygranej 3:0 nad Omanem. Ostatecznie Jordania zajęła drugie miejsce w grupie B we eliminacjach w Azji, tuż za Koreą Południową. Poza meczem z Jordanią Rosja zagra jeszcze z Katarem (07.09) w Dosze.

"Rosyjska reprezentacja zagra mecz towarzyski z uczestnikiem mistrzostw świata" - pisze portal gazeta.ru. - Dobrze, że Rosja zagra mecz. Dobrze, że reprezentacja Jordanii jest niedaleko nas w rankingu FIFA. To nie jest drużyna, która plasuje się na 150-170 miejscu. Ten mecz zdecydowanie powinien być wysoko wygrany przez kadrę Rosji - ogłosił Aleksandr Mostowoj, były reprezentant Rosji w rozmowie z portalem championat.com.

Rosjanie powoli wracają do rywalizacji. "Neutralni pierwszego i drugiego stopnia"

Jeśli chodzi o inne dyscypliny, sportowcy z Rosji i Białorusi stopniowo wracają do rywalizacji, głównie po spełnieniu określonych warunków, które pozwalają na uczestnictwo pod tzw. neutralną flagą. Przede wszystkim sportowcy mają udowodnić, że nie są powiązani z Kremlem i nie popierają działań Władimira Putina.

- To po prostu kpina z nas. Niestety, wszystkie takie żądania będą się nasilać. Pawlik Morozow (chłopiec uznawany na patron ruchu pionierskiego w Rosji i wzór do naśladowania w Rosji - red.) odpoczywał w porównaniu z tym, jak międzynarodowe federacje traktują naszych sportowców. To nie są zwykłe sankcje. Wkrótce nas zaczną dzielić na neutralnych pierwszego i drugiego stopnia. Ten status jest gorszy, niż drużyna uchodźców - komentował Wiaczesław Fietisow, były reprezentant ZSRR w hokeju.