Alarm przed meczem Lecha. Premier reaguje

Kilkadziesiąt godzin pozostało do pierwszego meczu Lecha Poznań z Crveną zvezdą w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Chociaż rewanż zostanie rozegrany za tydzień, to w Serbii już trwają poważne przygotowania do przyjazdu fanów "Kolejorza". W sprawę zaangażował się sam prezydent Aleksandar Vucić i serbskie ministerstwo spraw wewnętrznych.