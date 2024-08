Sceny w meczu Ligi Konferencji. Mecz przerwany. 25 minut nic się nie działo

W tym tygodniu europejskie kluby stoczą decydujące boje o awanse do fazy ligowej europejskich pucharów. Polskich kibiców najbardziej będą interesować czwartkowe mecze. O Ligę Konferencji powalczą Legia Warszawa i Wisła Kraków, a o Ligę Europy zagra Jagiellonia Białystok.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedrowski: Pokolenie Z nie interesuje się sportem. Dla nich jest marginesem

Pierwsze spotkanie IV rundy eliminacji do Ligi Konferencji odbyło się już w środę. Wicemistrz Armenii, FC Noah, podejmował słowacki MFK Rużomberok. Gospodarze byli przed tym meczem wskazywani jako faworyci spotkania i to się potwierdziło. Już w 4. minucie ormiański zespół wyszedł na prowadzenie. Po dośrodkowaniu z lewej strony boiska katastrofalny błąd popełnił bramkarz gości, który wypluł piłkę pod nogi Goncalo Gregorio, a ten skierował piłkę do bramki.

W 65. minucie miały natomiast miejsce nietypowe sceny. Nagle na całym stadionie zgasło światło i zapanowały ciemności. Mecz oczywiście został przerwany i to na 25 minut. Po tej przerwie gra została wznowiona.

Nieplanowana pauza nie podziałała źle na gospodarzy. Wręcz przeciwnie - w 79. minucie prowadzenie gospodarzy podwyższył Gor Manvelyan, a w 92. minucie gości dobił Matheus Aias. FC Noah zwyciężyło 3:0 i jest już jedną nogą w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy. Jak zauważył na portalu X Adam Zmudziński, zespół ten może zostać trzecim klubem w historii Armenii, który przejdzie eliminacje i zagra całą jesień w europejskich pucharach. W 2021 roku do LKE awansował FC Alashkert, a w 2022 roku - FC Pyunik.

Jagiellonia, Legia i Wisła grają o awans do pucharów!

Przypomnijmy, że już w czwartek do walki ruszą polskie kluby. Najtrudniejsze zadanie będzie miała Jagiellonia Białystok, która w IV rundzie kwalifikacji do Ligi Europy zagra z Ajaksem Amsterdam (pierwszy mecz u siebie). Jednak w razie niepowodzenia mistrzowie Polski zagrają w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy. Do tych rozgrywek spróbują się również dostać Legia Warszawa i Wisła Kraków. Legia ma teoretycznie łatwe zadanie - o awans zagra z kosowską Dritą Gnjilane. Zdecydowanie trudniej będzie miała Wisła. Żeby awansować, będzie musiała przejść belgijskie Cercle Brugge.

Relacje na żywo z meczów polskich klubów w europejskich pucharach w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.