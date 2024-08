Dania grzmi po tym, co zrobił Feio. "Kpi z kibiców"

- Wierzę w to, że Komisja Dyscyplinarna w PZPN zrobi z tym porządek w końcu. Ja to mówię, jako były piłkarz reprezentacji Polski i trener, który też ma licencję UEFA Pro. Ja nigdy takiego gestu nie zrobiłem. Jak bym zrobił, to zawieszono by mnie na trzy miesiące. Ciekawe, co zrobimy z nim. Nie możemy sobie pozwolić na to. To jest brak szacunku nie do kibiców i przeciwników. To jest przede wszystkim brak szacunku do innych trenerów w Polsce - grzmiał Tomasz Hajto po zachowaniu Goncalo Feio, który w czwartek wymachiwał środkowymi palcami i pokazał "gest Kozakiewicza" w kierunku kibiców Broendby IF.

Duńskie media odnotowały zachowanie Goncalo Feio po meczu Legia Warszawa - Broendby IF

Więcej niż o awansie Legii Warszawa do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji, to więcej mówi się o zachowaniu portugalskiego szkoleniowca. Jego zachowanie na konferencji prasowej skomentował trener Broendby, a sama sytuacja nie umknęła uwadze duńskich mediów.

Sport.tv2.dk zauważyło, że Feio specjalnie podbiegł w stronę trybuny z kibicami drużyny rywali, gdzie siedziało około tysiąca osób, żeby specjalnie pokazać im dwa środkowe palce. "Plucie i atakowanie innych, a teraz pokazywanie środkowych palców. Trener Legii Warszawa nie raz nie potrafił się powstrzymać i gościł w mediach z powodu różnych skandali" - opisywało z kolei "Tipsbladet".

W artykule gazety opisano sytuację, jak Feio opluł ochroniarza w czasach pracy w Wiśle Kraków, a w Rakowie Częstochowa zaatakował jednego z członków sztabu. Tak dziennik doszedł do skandalu w Motorze Lublin, gdzie Feio uderzył prezesa klubu.

"Trener Legii kpi z kibiców Broendby" - grzmi bold.dk. Zdaniem portalu Portugalczyk świętował awans w "niesympatyczny" sposób. Zwrócono uwagę na to, że cała sytuacja przyczyniła się do zaognienia sytuacji na murawie i doprowadziła do przepychanek między zawodnikami i sztabami obydwu drużyn.

Tamtejsze media zastanawiały się także, czy UEFA postanowi zareagować na zachowanie Goncalo Feio, ale już wiemy, że faktycznie tak będzie.

"UEFA poinformowała o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przeciwko trenerowi Legii Warszawa Goncalo Feio, który po meczu eliminacji Ligi Konferencji Europy z Broendby Kopenhaga (1:1) prowokował ławkę przyjezdnych i pokazywał wulgarne gesty w kierunku sektora kibiców Broendby. Portugalczyk został oskarżony m.in. o to, że 'jego zachowanie przynosi wstyd piłce nożnej'" - opisywał w piątkowe popołudnie Jakub Seweryn ze Sport.pl.