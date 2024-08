A jednak! Dobre wieści dla Wisły Kraków przed walką o LKE

Wisła Kraków przygotowuje się do decydującej batalii o Ligę Konferencji Europy. 22 i 29 sierpnia "Biała Gwiazda" zagra mecze z Cercle Brugge, których stawką będzie awans do fazy ligowej. We wtorek wiślacy dostali dobrą wiadomość ze strony PZPN-u. Dzięki decyzji związku będą mieli szansę przygotować się lepiej.

Fot. Konrad Kozłowski / Agencja Wyborcza.pl