Raków uciszył stadion. Ależ cios w samej końcówce

To był najlepszy mecz Rakowa Częstochowa w tej edycji Ligi Europy. Mistrzowie Polski ograli na wyjeździe Sturm Graz i zachowali szanse na wiosenną grę w europejskich pucharach. Piłkarze Dawida Szwargi będą mogli jednak co najwyżej kontynuować europejską przygodę już w innych rozgrywkach, bo co najwyżej zajmą trzecie miejsce w grupie. A co się działo w czwartek?

3 screen Otwórz galerię Na Gazeta.pl