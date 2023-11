Messi zobaczył, kto ma być z nim w programie. Od razu odmówił

Jamie Carragher, były piłkarz Liverpoolu, zwycięzca Ligi Mistrzów z 2005 roku, po zakończeniu kariery piłkarskiej jest ekspertem w brytyjskiej stacji "Sky Sports". Anglik w styczniu ubiegłego roku w jednym z programów zdradził, że pewnego razu otrzymał nietypową wiadomość od samego Leo Messiego, w której Argentyńczyk nazwał go osłem. Był to efekt tego, że Carragher w jednym z programów powiedział, że Messi w PSG to przykład nietrafionego transferu.

Leo Messi dostał zaproszenie do programu. Szokujący powód odmowy

Wychodzi na to, że Messi wciąż nie zapomniał tego, co powiedział o nim Carragher, rekordzista Premier League w liczbie samobójczych goli (aż jedenaście razy trafiał do własnej siatki). Znakomity argentyński napastnik, aktualny mistrz świata, dostał propozycję występu w roli eksperta w programie CBS Sports, poświęconemu Lidze Mistrzów. Odbył się on po środowych spotkaniach Champions League.

- Wiecie, że wystosowaliśmy oficjalne zaproszenie do Interu Miami i poprosiliśmy Messiego, aby przyszedł do programu. Czy wiecie, jaka była oficjalna odpowiedź? - pytała zaproszonych gości w studiu programu dziennikarka Kate Abdo.

Po chwili milczenia kontynuowała. - Najwyraźniej Messi nie będzie brał udziału w żadnym programie telewizyjnym, w którym bierze udział Jamie Carragher - dodała Kate Abdo.

Zaproszeni goście dyskutowali na temat rywalizacji Messiego z Cristiano Ronaldo o miano najlepszego piłkarza świata. - Carragher mówił, że chociaż Cristiano Ronaldo jest najlepszym strzelcem wszech czasów, ale to Messi jest najlepszym piłkarzem wszechczasów - czytamy w "Daily Mail".

Jak Carragher skomentował odmowę Messiego do występu w programie? Były piłkarz Liverpoolu spytał publiczność, czy woli jego w programie, czy ikonę piłki nożnej.

Messi w tym sezonie zagrał w tym sezonie czternaście meczów w drużynie Inter Miami. Zdobył jedenaście bramek i miał pięć asyst.