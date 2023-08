Co zrobiła Legia? Nie do wiary. Borek: "Ależ błąd, katastrofa" [WIDEO]

Legia Warszawa po wyeliminowaniu Ordabasów Szymkent awansowała do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Tam jej rywalem jest Austria Wiedeń. Pierwszy mecz rozpoczął się w czwartek o godzinie 19:00 na stadionie w Warszawie.

Fatalny początek Legii Warszawa. Strata gola po błędzie obrońców

Stołeczny zespół nie zaczął tego meczu w dobrym stylu. W 11. minucie piłkarze Legii podawali między sobą piłkę. W końcu trafiła ona pod nogi Kacpra Tobiasza. Ten posłał podanie do Jurgena Elitima. Pomocnik chciał odegrać do kolegi z drużyny, ale zrobił to w fatalny sposób. Jego niecelne podanie przejął Dominik Fitz i dograł w pole karne do Muharema Huskovicia, a Austriak bez problemów zdobył bramkę. - Ależ błąd, katastrofa na początku tego meczu - powiedział komentujący to starcie Mateusz Borek.

W dalszej części meczu Austria Wiedeń mogła nawet podwyższyć prowadzenie. Tym razem jednak zawodnicy byli mniej skuteczni. Legia częściej utrzymywała się przy piłce, ale nie przynosiło to żadnych efektów, a groźniejsze akcje wciąż przeprowadzali rywale. Obrońcy nadal nie wystrzegali się błędów i sytuacja Legii nie wyglądała najlepiej. Aby myśleć o korzystnym wyniku, drużyna musi zdecydowanie poprawić grę. Ostatecznie w pierwszej połowie więcej goli już nie padło i Legia przegrywa do przerwy 0:1.

O godzinie 20:00 zmagania w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji rozpocznie również inny polski klub. Mowa o Lechu Poznań. Jego rywalem będzie Spartak Trnawa.