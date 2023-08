Grosicki pokazał, co znaczy klasa. "Zastanówcie się"

Bartosz Klebaniuk przeżywa prawdziwy dramat po wyjazdowym meczu el. Ligi Konferencji Europy z Gentem (0:5). Młody bramkarz Pogoni Szczecin puścił pięć goli, z czego trzy po niewytłumaczalnych własnych błędach. Po wszystkim spadła na niego uzasadniona krytyka, ale też brutalna lawina hejtu.

REKLAMA

Zobacz wideo Linkiewicz opowiada o burzliwej przeszłości. "Dziwię się, że żyję"

Bartosz Klebaniuk antybohaterem Pogoni. Hejt wychodzi poza skalę. Grosicki reaguje. "Drużyna jest z tobą"

Przy pierwszej bramce Klebaniuk wypuścił piłkę z rąk przy interwencji i pozwolił napastnikowi gospodarzy Orbanowi na dobitkę do pustej bramki. Później 21-latek niepewnie wyszedł do wrzutki Kumsa w pole karne i po chwili dał się przelobować Orbanowi. W końcu niedokładnie podał do swoich obrońców, a jego złe ustawienie wykorzystał Hugo Cuypers skutecznym strzałem z dystansu. Przy kolejnych dwóch golach Klebaniuk nie miał już zbyt wiele do powiedzenia.

Pierwszy taki zawodnik. Od razu przeszedł do historii polskiej piłki

W mediach społecznościowych aż zaroiło się od złośliwych, często wulgarnych komentarzy pod jego adresem. Sfrustrowani fani postanowili się na nim wyżyć. W końcu po potwornym blamażu w Belgii zareagował kapitan Pogoni Kamil Grosicki i jak na kapitana przystało, stanął w obronie wyszydzanego kolegi. - Wszystkim, którzy wspierali nas wczoraj w Gandawie, WIELKIE dzięki. Byliście niesamowici! Wszystkim, którzy skaczą po naszym bramkarzu (bo to takie łatwe teraz)... zastanówcie się nad sobą. Bartku, drużyna jest z Tobą i kibice też! - zapewnił we wpisie na Facebooku.

Wisła Kraków nie zastrzeże numeru Błaszczykowskiego. Oto powód

Apel reprezentanta Polski być może przemówi co poniektórym do rozsądku. Przez nienawistne komentarze bramkarzowi Pogoni jeszcze trudniej będzie otrząsnąć się po tej wpadce. - Moim zdaniem zakończył karierę w Pogoni, a może nawet w poważnej piłce. Podnieść się z czegoś takiego będzie mu bardzo ciężko - stwierdził Adam Krokowski, autor podcastu "Głos Portowców" w rozmowie na kanale Meczyki.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Rewanż pomiędzy Pogonią a Gentem odbędzie się 17 sierpnia w Szczecinie. Początek o godz. 18:00. Szczecinianie liczą na powrót do bramki kontuzjowanego Dantego Stipicy, ale nawet z nim odrobienie pięciobramkowej straty z takim rywalem wydaje się nierealne.