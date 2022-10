Wielka burza po decyzji sędziego. Milan poszkodowany? Przepisy są jasne

AC Milan przegrał we wtorek na własnym boisku 0:2 z Chelsea w czwartej kolejce Ligi Mistrzów. Ogromny wpływ na przebieg spotkania miała sytuacja z 18. minuty. Wówczas Fikayo Tomori sfaulował we własnym polu karnym, wychodzącego sam na sam z bramkarzem Masona Mounta. Sędzia podyktował rzut karny i pokazał stoperowi włoskiej ekipy czerwoną kartkę. Rzut karny na gola zamienił Jorginho, a kilkanaście minut później wynik ustalił Pierre-Emerick Aubameyang.

REKLAMA

Zobacz wideo Mocne komentarze po losowaniu. "To ośmieszanie polskiej reprezentacji"

Dymy po meczu AC Milan - Chelsea. Czy Tomori powinien zostać wyrzucony z boiska? "Bardzo miękki karny"

Sytuacja z Tomorim w roli głównej wywołała wielkie kontrowersje. Z decyzją sędziego Daniela Sieberta nie mógł pogodzić się sam zawodnik, który przez długi czas odmawiał udania się do szatni i błagał wręcz o analizę systemu VAR. Arbiter pozostawał jednak nieugięty. Szybko pojawiły się liczne komentarze, że Siebert przesadził i nie powinien stosować podwójnej kary, a jedynie pokazać żółty kartonik winowajcy.

Kubeł zimnej wody na głowę Grabary. Zaskakująca opinia. "Mamy dwóch"

Głos w dyskusji zabrał na Twitterze m.in. sędzia Łukasz Rogowski. "Bardzo miękki karny. Niestety z racji kontaktu, VAR nie interweniował. Myślę, że gdyby nie gwizdnął, to VAR również by to przemilczał" - napisał.

Analiza eksperta szybko spotkała się z reakcją internautów, którzy mieli inne spojrzenie na całą sytuację. "Skoro miękki karny, to jak może być słuszna czerwona. Nie wyczuwa Pan lekkiego absurdu przepisów?" - zapytał jeden z kibiców. A jak właściwie wygląda to od strony przepisów? Te od sezonu 2016/2017 są dosyć restrykcyjne, jeśli chodzi o podwójne karanie zawodnika.

Nie trzeba szczególnie wczytywać się w owe przepisy, by zrozumieć dość prostą zasadę, która ma zastosowanie w tej i wielu innych podobnych sytuacjach. Wszystko zależy od zachowania zawodnika faulującego. Jeśli ten nie był nawet zainteresowany piłką i nie próbował jej odebrać rywalowi w zgodzie z zasadami gry, lecz skupił się na powstrzymaniu go faulem, zawsze sędzia musi podyktować rzut karny i ukarać faulującego czerwoną kartką. Tomori ewidentnie nie próbował wybić piłki, lecz łapał Mounta, próbując wytrącić go z rytmu, nawet jeśli kontakt był minimalny. Decyzja arbitra głównego zatem zdecydowanie się obroni. Dlatego też sędziowie VAR nie interweniowali. Reagują oni tylko w przypadku ewidentnego błędu prowadzącego mecz.

Kamery uchwyciły notatki trenera PSG. Mbappe nie zwracał na nie uwagi