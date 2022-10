Lucas Paqueta, magik z Brazylii. Reakcja kolegów mówi wszystko [WIDEO]

Lucas Paqueta nie spisuje się w tym sezonie najlepiej w barwach West Hamu. Do tej pory rozegrał w bieżących rozgrywkach sześć spotkań, ale jeszcze ani razu nie zdołał wpisać się na listę strzelców. W czwartek angielski zespół zmierzył się na wyjeździe z Anderlechtem Bruksela w trzeciej kolejce Ligi Konferencji. Brazylijczyk ten mecz rozpoczął na ławce rezerwowych.

Popis Lucasa Paquety. Co za reakcja kolegów z drużyny

Pomocnik wszedł na murawę w 69. minucie meczu i szybko zachwycił kibiców swoimi umiejętnościami technicznymi. Najpierw w kapitalny sposób przyjął piłkę, krzyżując nogi w locie. Pod wrażeniem tego zagrania byli koledzy z drużyny, którzy siedzieli na ławce rezerwowych. Ich reakcja mówi sama za siebie. Niedługo później Paqueta sprytnym zwodem oszukał zawodnika Anderlechtu, przepuszczając piłkę między jego nogami.

Na tym jednak popis Brazylijczyka w tym spotkaniu się nie skończył. W 79. minucie zaliczył asystę przy trafieniu Gianluki Scamakki. Co więcej, była to jego pierwsza asysta w tym sezonie. Jak się później okazało, gol Włocha był zwycięski i spotkanie zakończyło się wygraną West Hamu 1:0. W ekipie prowadzonej przez Davida Moyesa cały mecz na ławce rezerwowych przesiedział Łukasz Fabiański. Między słupkami zastąpił go Alphonse Areola.

Po trzech kolejkach Ligi Konferencji West Ham United jest liderem tabeli z kompletem zwycięstw na koncie (dziewięć punktów). Nad drugim Anderlechtem ma pięć punktów przewagi. W następnej serii spotkań angielski zespół ponownie zmierzy się z Belgami, ale tym razem na własnym stadionie.

