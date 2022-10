Koszmar Cristiano Ronaldo. Niebywałe. Aż spuścił głowę [WIDEO]

Manchester United do czwartkowego spotkania podchodził w bilansem meczów 1-0-1. Na taki wynik składały się porażka 0:1 w meczu otwarcia z Realem Sociedad i zwycięstwo 2:0 z Sheriffem Tiraspol. To przekładało się na 3. lokatę w tabeli grupy F, co z pewnością nie zadowalało Erika ten Haga i jego zawodników.

Fatalny błąd Ronaldo. Spudłował centralnie sprzed bramki rywali

Szansy na poprawę sytuacji w grupie Manchester upatrywał w wyjazdowym spotkaniu 3. kolejki z Omonią Nikozja. Pierwszą bramkę zdobyli jednak gospodarze, a celnym trafieniem w 34. minucie popisał się Karim Ansarifard. Po przerwie w graczy United wstąpiła nowa energia. Dwukrotnie do bramki rywali trafiał Marcus Rashford (53. i 84. minuta), a trzecie trafienie, przy asyście Rashforda, zaliczył w 63. minucie Anthony Martial. Na drugiego gola Anglika już po minucie odpowiedział Nikolas Panagiotou, a spotkanie w Nikozji zakończyło się zwycięstwem Manchesteru 3:2.

Szansę na podwyższenie prowadzenia United miał w 78. minucie Cristiano Ronaldo. Napastnik dostał tuż przed bramką gospodarzy podanie od Diogo Daloty i miał stuprocentową okazję na zdobycie bramki. Portugalczyk oddał strzał, jednak ten odbił się od słupka bramki Fabiano. Trzeba przyznać, że biorąc pod uwagę klasę Ronaldo, zanotował on tym samym sporą wpadkę.

Zwycięstwo pozwoliło angielskiej drużynie utrzymać się na drugiej lokacie w tabeli grupy F. Prowadzenie utrzymał Real Sociedad, który ma na koncie 9 punktów i jest jedyną niepokonaną drużyną w grupie. Manchester traci do liderów 3 punkty (6 pkt), a kolejne lokaty zajmują Sheriff (3 pkt) i Omonia (0 pkt). W 4. kolejne zawodników ten Haga czeka drugie starcie z drużyną z Cypru, tym razem na Old Trafford. Mecz ten odbędzie się 13 października o godzinie 21.