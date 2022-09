Rosja pikuje i pogarsza swoją sytuację, Ukraina zostawia ją w tyle

Rosja ze względu na inwazję na Ukrainę została wykluczona z europejskich pucharów (Spartak Moskwa z 1/8 finału Ligi Europy poprzedniego sezonu, jako że został ostatnią rosyjską drużyną w pucharach oraz wszystkie ekipy w tym sezonie). Ukraińcy skorzystali na tym już w tym sezonie - Rosja przystępowała do tego sezonu z 8. miejscem w krajowym rankingu UEFA, ale w związku z wykluczeniem, gwarantowane miejsce w Lidze Mistrzów stracił Zenit Sankt-Petersburg. I to miejsce trafiło do 12. w rankingu UEFA Ukrainy - dzięki temu Szachtar Donieck nie musiał przebijać się przez eliminacje.

Mimo braku drużyn Rosja dostała za ten sezon 4,333 pkt. UEFA podjęła taką decyzję, sugerując się najgorszym wynikiem Rosji z ostatnich pięciu sezonów. To nadal niewiele, dlatego po ostatniej kolejce pucharów Rosja zajmuje 16. miejsce. To już bardzo zła wiadomość, bo nawet gdyby Rosjanie powrócili do gry w pucharach, to mieliby zaledwie jedno miejsce i to w dodatku w eliminacjach Ligi Mistrzów. A dodatkowo za plecami Rosji znajdują się kolejne kraje, które prawdopodobnie wyprzedzą ją w tym sezonie: to Dania, Chorwacja i Turcja (szanse Grecji są mniejsze, jako że w pucharach został jej już tylko Olympiakos, który w dodatku notuje bardzo słabe wyniki).

Ukraina ma trzy drużyny w europejskich pucharach

Ale pikująca Rosja to znakomita wiadomość dla Ukrainy. Ukrainy, która ma w fazach grupowych trzy kluby: to Szachtar Donieck w LM (4 pkt w dwóch meczach), Dynamo Kijów w LE (0 pkt w dwóch meczach) oraz Dnipro-1 w LKE (3 pkt w dwóch meczach). O ile sytuacja Dynama jest już trudna, o tyle Szachtar i Dnipro-1 powalczą o awans do fazy pucharowej, co przyniesie Ukrainie kolejne punkty, co pozwoli odjechać Rosji i zawalczyć o jeszcze wyższe pozycje.

Austriacy reagują na klęskę z Lechem Poznań w LKE

Ukraińcy mogą teoretycznie myśleć nawet o awansie na 12. miejsce - Norwegia ma niewiele ponad punkt więcej. 15. pozycja pozwala na wystawienie w el. Ligi Mistrzów dwóch drużyn, a bezpośredni udział w LM mistrzowi kraju gwarantuje 10. lub 11. miejsce (w zależności od tego, kto wygrywa LM i LE). 10. Austria jest jednak na tę chwilę poza zasięgiem, a strata do 11. Serbii również jest wyraźna (to prawie trzy punkty).

Krajowy ranking UEFA. Walka o miejsca dająca bezpośrednią grę w LM (10. lub 11. miejsce) i dwie ekipy w eliminacjach (15. miejsce):

9. Belgia 33,200 pkt

10. Austria 32 pkt

11. Serbia 29,375 pkt

12. Norwegia 27,750 pkt

13. Czechy 27,550 pkt

14. Szwajcaria 27,425 pkt

15. Ukraina 26,700 pkt

16. Rosja 26,215 pkt

17. Dania 25,225 pkt

18. Chorwacja 25,150 pkt

19. Turcja 25,100 pkt

20. Grecja 24,725 pkt

Na razie nie wiadomo, czy i kiedy Rosja wróci do gry w pucharach. Niedługo UEFA będzie musiała podjąć ważną decyzję: czy dopuścić Rosję do startu w eliminacjach Euro 2024 (które odbędzie się w Niemczech). Losowanie odbędzie się już 9 października, a eliminacje startują w marcu 2023. - Sprawa nie została jeszcze rozstrzygnięta - odpowiedziała UEFA na pytanie Rosjan. Podobno nad przywróceniem Rosji zastanawia się również MKOI (Międzynarodowy Komitet Olimpijski).

Po czwartkowych meczach zaszła zmiana również na dalszych pozycjach w rankingu krajowym UEFA: Polska przesunęła się z 28. na 27. pozycję, wyprzedzając Słowację, o czym więcej można przeczytać tutaj >>