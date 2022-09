Bardzo zła wiadomość dla Odry Wodzisław. Znowu

Odra utrzymywała się w Ekstraklasie przez 14 sezonów, zdobywając nawet brązowy medal w debiutanckim sezonie 1996/97. W 1997 roku doszli również do półfinału rozgrywek Pucharu Polski, a w lidze dwa razy zajmowali 5 miejsce na koniec sezonu, słowem – Odra była niegdyś liczącą się śląską drużyną z ogromnym zapleczem kibicowskim, które znacznie wykraczało poza wielkość tego 50-tysięcznego miasta. Dość powiedzieć, że po kolejnych modernizacjach lokalnego obiektu, nieposiadające licencji w latach 2008-2011 Piast Gliwice oraz Zagłębie Sosnowiec, grały swoje spotkania na stadionie Odry, który swego czasu był jednym z najlepszych w całym kraju.

Wśród społeczności kibicowskiej oraz osób związanych z klubem, panuje potężne parcie na budowę nowego stadionu. Mimo stale rozwijającego się poziomu piłkarskich obiektów w Polsce, nadal wiele z nich – mówiąc delikatnie - kompletnie nie zachęca kibiców do przychodzenia na mecze. Taki stan rzeczy zwykle powiązany jest bezpośrednio z problemami finansowymi klubu, bądź komplikacjami na linii klub-miasto-wykonawca.

Niektórzy wodzisławscy kibice spodziewali się najbardziej upragnionych wieści w połowie sierpnia, licząc, że na obchody stulecia klubu, władze miasta przedstawią wizję nowej inwestycji stadionowej. Stało się jednak zupełnie odwrotnie. Projekt został wycofany, ponieważ nie było jedności co do planu na nowy obiekt oraz wypunktowano kilka elementów stadionu, które poróżniły osoby zaangażowane w ten projekt, takich jak m.in. obecność bieżni lekkoatletycznej. Po raz kolejny został przedstawiony koncept stadionu miejskiego w Wodzisławiu Śląskim, który został odrzucony.

Na stronie Urzędu Miasta przedstawiono wymagania, które musi spełniać stadion:

Stadion w Wodzisławiu Śląskim powinien mieć charakter miejski oraz być obiektem ogólnodostępnym, wielofunkcyjnym, na którym można rozgrywać spotkania piłkarskie, zawody lekkoatletyczne i inne imprezy sportowe, szkolne, rekreacyjne i artystyczne. Ponadto prowadzić zajęcia z wychowania fizycznego przez pobliskie szkoły, zajęcia rekreacyjne, biegowe i inne,

przed przystąpieniem do prac projektowych z podziałem na branże należy sporządzić minimum dwie koncepcje rozwiązań zagospodarowania terenu przeznaczonego pod planowaną inwestycję,

powierzchnia terenu przeznaczonego pod planowana inwestycję wynosi ok. 42 069 m2,

obiekt powinien spełniać standardy dla osób z niepełnosprawnościami.

Odra Wodzisław po spadku z Ekstraklasy, efektownie spadała coraz bardziej w dół jeśli chodzi o poziomy rozgrywkowe w Polsce. Zmagający się z dużymi problemami finansowymi klub spadł w 2010 roku aż do lokalnej C-klasy, po to, by aktualnie występować już na poziomie III ligi. Jednak sytuacja materialna śląskiego klubu nie poprawia się w sposób znaczący. Wątek kosztów był głównym argumentem, dla którego upadł plan przetargu na nowy stadion. Wodzisławska Odra jest klubem finansowanym przez miasto, a gdy miasto nie dysponuje odpowiednimi środkami, analogicznie nie posiada ich klub. Na Śląsku brakuje nawet funduszy na przygotowanie nowej dokumentacji pod nowy stadion, nie wspominając o tym, że nadal nie przyznano miastu sumy 30 milionów z tytułu programu rządowego.

Urząd miasta zobowiązał się do powołania zespołu, który dojdzie do wspólnych wniosków i wizji na temat stanowiska w sprawie nowego obiektu przy Bogumińskiej 8. Kolejny raz rozmowy na ten temat kończą się w tym mieście fiaskiem. Na razie nie są znane żadne terminy, dlatego też Odra będzie musiała jeszcze poczekać na stadion.