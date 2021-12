Niebywałe. Ta sztuczka piłkarza Legii... "Obraz nędzy i rozpaczy"

Legia Warszawa w czwartek przegrała 0:1 ze Spartakiem Moskwa, choć w 97. minucie miała jeszcze rzut karny. Pekhart jednak uderzył słabo, przez co Selichow nie miał żadnych problemów z obroną jego strzału. Tym samym zespół Marka Gołębiewskiego pożegnał się już z grą w europejskich pucharach w tym sezonie.

Występ Mattiasa Johanssona pozostawiał w czwartek wiele do życzenia. - W obronie niezły, bo ustrzegł się błędów i nieźle radził sobie z dynamicznym Quincym Promesem. Johansson był jednak kompletnie bezproduktywny w ataku. Szwed nie wspomagał beznadziejnego Kastratiego, przez co legioniści ani razu nie zagrozili Spartakowi z prawego skrzydła - tak ocenił go Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl.

Fatalne zagranie Johanssona symbolem meczu Legia - Spartak

Symbolem spotkania i nieporadności Legii może być zagranie właśnie Johanssona z 75. minuty meczu. Był atakowany przez rywala, choć bez zdecydowania. Obrońca Legii mógł swobodnie kilkukrotnie podbić piłkę, po czym chciał ją wybić. Zrobił to jednak fatalnie - piłka wylądowała na aucie, na wysokości pola karnego, tworząc w ten sposób groźną sytuację pod bramką Artura Boruca.

- Johansson pożonglował piłką w narożniku własnej połowy, by wybić ją daleko od bramki, a wybił metr od siebie. Ale chociaż wysoko, klasa. Obraz nędzy i rozpaczy - podsumował to zagrania Samuel Szczygielski, dziennikarz meczyki.pl.

Spartak Moskwa dzięki zwycięstwu nad Legią Warszawa i wygranej Napoli z Leicester wygrał grupę C Ligi Europy i jest już pewien gry w 1/8 finału fazy play-off. Legia zajęła ostatnie miejsce w grupie i wiosną nie zagra nawet w Lidze Konferencji.