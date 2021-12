Tak Dariusz Mioduski zareagował na grę Legii. Niedowierzanie

"Warszawo, jesteś gotowa? Ponieważ my jesteśmy!" - taki baner pojawił się w czwartek przed meczem przy placu Unii Lubelskiej w Warszawie. To odpowiedź Spartaka na wrześniową akcję marketingową Legii, która w Moskwie na dwóch elektronicznych billboardach przypominała, że wróciła po latach do Ligi Europy (więcej tutaj). O ile jednak ten powrót okazał się zaskakująco dobry, bo mistrz Polski w pierwszej kolejce fazy grupowej wygrał ze Spartakiem 1:0, o tyle pożegnanie z Europą już niekoniecznie, bo w czwartek drużyna Marka Gołębiowskiego przegrała z Rosjanami 0:1, zajęła ostatnie miejsce w grupie i pożegnała się z pucharami.

Gdzie podziały się te nerwy?

- Bardzo się cieszę, że zagramy na pełnym stadionie - mówił dzień przed meczem trener Rui Vitoria. Portugalczyk, o którym cały czas spekuluje się w Rosji, że ma zostać zwolniony ze Spartaka, w pierwszym spotkaniu w Moskwie dał się poznać jako człowiek nerwowy, impulsywny i głośny. Już wtedy od razu skojarzył się nam ze swoim rodakiem Ricardo Sa Pinto - byłym trenerem Legii, który przy Łazienkowskiej też potrafił wrzeszczeć na sędziów, piłkarzy, ale też wściekle kopać w bandy reklamowe koło ławki rezerwowych, które w pewnym momencie ludzie z Legii nawet zaczęli usuwać przed meczem, by ani nie denerwować trenera, ani tym bardziej sponsorów.

Vitoria w trakcie tego wrześniowego meczu z Legią w Moskwie zachowywał się podobnie do Sa Pinto. W czwartek jednak zobaczyliśmy odmienionego człowieka. Kiedy sędzia zaczął spotkanie, nawet nie stał przy bocznej linii. Później podniósł się z ławki, czasem coś krzyknął, ale nie było po nim widać wielkich nerwów, bo głównie spacerował wzdłuż boiska z rękami założonymi za siebie. Jakby od początku był pewny zwycięstwa, choć ten początek tak zupełnie na to zwycięstwo nie wskazywał.

Legia zaczęła, jak nie Legia

Vitoria był jednak spokojny także przez pierwszy kwadrans, kiedy Spartak wcale nie grał dobrze. A Legia też zaczęła, jak nie Legia, bo choć trener Marek Gołębiewski mówił przed meczem, że w czwartek sposobem na sukces będzie skuteczność, ale przede wszystkim dobra defensywa i kontrataki - czyli styl, który dawał Legii punkty w dwóch pierwszych meczach fazy grupowej Ligi Europy - to początek czwartkowego spotkania wskazywał na zupełnie inny pomysł mistrzów Polski.

61 proc. posiadania piłki, do tego ponad dwa razy więcej podań (139 do 60), a przy tym dużo więcej podań celnych (77 proc. do 34 proc.), i to sporo na połowie przeciwnika. Nie, to nie statystyki Spartaka w pierwszym kwadransie, a właśnie Legii, która zaczęła ten mecz lepiej niż dobrze, a także inaczej niż się spodziewaliśmy. I wtedy przyszła ta nieszczęśliwa 17. minuta...

Nerwy prezesa



Dariusz Mioduski przez dłuższą chwilę przyglądał się w bezruchu, a później tylko z niedowierzaniem pokręcił głową. To była reakcja prezesa siedzącego w swojej loży właśnie na sytuację z 17. minuty. Zelimchan Bakajew wykorzystał wtedy prosty błąd Maika Nawrockiego, który w pozornie niegroźnej sytuacji niedokładnie i zbyt lekko podał piłkę w kierunku Artura Boruca.

Po tym podaniu zrobiło się 1:0 dla Spartaka. Widać było też nerwy trenera Gołębiewskiego, który długo jeszcze coś tłumaczył Nawrockiemu. Po Mioduskim nerwów wtedy nie widzieliśmy praktycznie żadnych. Tak samo w kolejnych minutach, bo z równowagi prezesa wyprowadziła dopiero sytuacja z końcówki pierwszej połowy, kiedy Legia zmarnowała dobrą okazję do kontry, a po chwil żółtą kartkę zobaczył Bartosz Slisz, czyli piłkarz, który tę kontrę rozpoczął.

To w ostatnich tygodniach niemalże "firmowa akcja Legii", że po odbiorze piłki nie umie szybko przejść z fazy obrony do ataku. I tak też było w czwartek. Nie tylko pod koniec pierwszej połowy, ale też na początku drugiej, kiedy Legia też zmarnowała okazję do szybkiego ataku i dalej denerwowała tym prezesa.

Gwizdy dopiero na koniec



- Zróbmy dzisiaj na stadionie ogień piekielny - zachęcał przed meczem kibiców do dopingu stadionowy spiker. To nie było w czwartek potrzebne, bo trybuny - w przeciwieństwie do meczów ligowych z poprzednich tygodni - nie tylko były wypełnione po brzegi, ale też głośno wspierały legionistów i na nikim się nie wyzłośliwiały. Ani specjalnie na rywalach, o których kibice przypominali sobie sporadycznie, ani w ogóle na piłkarzach Legii, bo oni w czwartek z trybun nie nasłuchali się wyzwisk.

Słyszeli za to głośny doping. Do ostatnich minut i szczególnie w ostatnich minutach, kiedy piłkarze Gołębiewskiego też w końcu zerwali się, by choćby zremisować ze Spartakiem (w 83. minucie Tomas Pekhart trafił w poprzeczkę). To się nie udało. A powinno, bo Legia w doliczonym czasie miała nawet rzut karny (nie wykorzystał go Pekhart). W czwartek przegrała jednak 17. mecz w tym sezonie (17. z 33). Gdyby to był mecz ligowy, piłkarzy pewnie żegnałyby przeraźliwe gwizdy. Te po meczu ze Spartakiem też się pojawiły, ale dopiero na sam koniec, kiedy piłkarze już byli pod szatnią. Wcześniej, kiedy stali na środku boiska i dziękowali za doping, kibice krzyczeli w ich kierunku, że "Legia to my".

Piłkarze Legii bezradny po meczu ze Spartakiem. "Kolejny raz"

Zostało tylko miłe wspomnienie



Legia, zapowiadając ten mecz w ciągu dnia w mediach społecznościowych, pokazywała migawki z pierwszego meczu ze Spartakiem, zwycięskiego gola Lirima Kastratiego. To już przy Łazienkowskiej tylko miłe wspomnienie. Pokazuje, jak wiele w futbolu znaczą trzy miesiące. Dziś mistrz Polski jest w głębokim kryzysie - w ekstraklasie ugrzązł w strefie spadkowej, ma nowego trenera, a Mioduski już otwarcie zapowiedział, że niedługo będzie mieć kolejnego.

- Mecz ze Spartakiem to najważniejsze spotkanie do końca sezonu, szczególnie od strony mentalnej - mam nadzieję, że piłkarze będą zdawać sobie sprawę, po co wyjdą na boisko, a grają o dużą marchewę [premię]. Nie będzie łatwo, będziemy musieli zagrać mądry mecz, zagrać takiego Michniewicza, bo akurat w takich meczach był bardzo dobry - stwierdził Mioduski na wtorkowym spotkaniu z kibicami na Twitterze.

To był w zasadzie jedyny moment, kiedy Mioduski pochwalił byłego trenera Legii, bo znacznie częściej na tym spotkaniu go krytykował. A teraz można krytykować prezesa, bo fakty są takie, że Legia za Michniewicza wygrała dwa z trzech meczów w fazie grupowej, a kolejne trzy - kiedy Mioduski już zmienił trenera - przegrała. Do tego regularnie przegrywa też w ekstraklasie - hasło, że "możemy skupić się teraz na lidze" przy Łazienkowskiej jest nieaktualne. Na półmetku sezonu Legia jest już pewna, że straci mistrzostwo Polski. Tam samo, jak w czwartek straciła wielkie pieniądze, które mogła zarobić, gdyby wygrała ze Spartakiem i wiosną grała dalej w pucharach.