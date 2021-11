Dwa wymowne obrazki w meczu Legii Warszawa. Od razu ruszył do trenera

Legia znowu zaskoczyła pozytywnie

- To nie będzie stypa, to będzie święto - próbował przekonywać w środę Marek Gołębiewski. Nowy trener Legii słowami mało kogo przekonał, ale w czwartek długo pomagali mu w tym piłkarze, którzy do przerwy prowadzili z Napoli 1:0. To był wynik niespodziewany, a może nawet sensacyjny, jeśli weźmiemy pod uwagę nastroje wokół klubu i spojrzymy na to, co Legia ostatnio wyprawia w lidze, gdzie przegrała pięć meczów z rzędu i znajduje się w strefie spadkowej.

W czwartek Legia ostatecznie też przegrała - 1:4. Ale trudno oprzeć się wrażeniu, że to była porażka trochę na własne życzenie. Wszystko co złe dla Legii w tym meczu zaczęło się od dwóch fauli Josue. Obu w polu karnym i obu w drugiej połowie. Najpierw na Piotrze Zielińskim (50. minuta), a później na Matteo Politano (74. minuta).

Cezary Miszta nie obronił rzutów karnych, a później wpuścił jeszcze dwa gole. Do bramkarza Legii pretensji jednak można mieć najmniej. Już w niedzielę po porażce z Pogonią (0:2) jako jedyny doczekał się wparcia z trybun. A w czwartek nawet nie musiał czekać do końca meczu, bo kibice po raz pierwszy nazwisko Miszty skandowali już w 19. minucie, kiedy obronił strzał głową Zambo Anguissy. A później - w 51. minucie, chwilę przed rzutem karnym, który wykorzystał Zieliński.

I to te karne były początkiem końca Legii. Korzystne 1:0 zmieniło się na 1:1, potem na 1:2 i gra mistrzów Polski się już zupełnie popsuła.

Komplementy nie pomogły

Czwartkowy mecz był wyjątkowy dla wspomnianego już Zielińskiego. - Legia ma świetnych kibiców - zachwalał dzień przed meczem warszawskich fanów reprezentant Polski, który w środę pojawił się na konferencji prasowej. Trybun sobie tym komplementem jednak nie zjednał, bo choć widać było pojedynczych kibiców z koszulkami Zielińskiego, to sam piłkarz nasłuchał się gwizdów. Najpierw w 50. minucie chwilę przed rzutem karnym, a później w 73., kiedy schodził z boiska i zmieniał go Dries Mertens.

Legia wtedy jeszcze remisowała. Dopiero Mertens wykorzystał drugi rzut karny. Ale o ile ten karny, a po chwili gol Hirvinga Lozano, już na dobre podłamały piłkarzy Legii, o tyle nie podłamały kibiców. Oni w czwartek - w przeciwieństwie do niedzielnego meczu z Pogonią - wspierali drużynę od początku do końca.

Bardzo wymowne obrazki

- Zróbmy tak, żeby cały stadion był dzisiaj jedną wielką "Żyletą" - zachęcał przed meczem stadionowy spiker. Kibice posłuchali apelu. Przez moment spełnili życzenie spikera w 100 proc. Kiedy w 10. minucie Filip Mladenović asystował przy golu Mahira Emrelego na 1:0, od razu w kierunku "Żylety" podbiegli wszyscy piłkarze, a potem sam Emreli podbiegł jeszcze w kierunku trenera Marka Gołębiewskiego.

To były bardzo wymowne obrazki. Oba, ale w większym stopniu chyba ten pierwszy. Tym bardziej po takiej niedzieli i meczu z Pogonią, kiedy przez całą pierwszą połowę piłkarze nasłuchali się wyzwisk, a po meczu żegnani byli kolejnymi wyzwiskami i przeraźliwymi gwizdami.

Była radość, ale też nerwy

Dariusz Mioduski po golu Mahira Emrelego machnął pięścią i wyskoczył z radości do góry. Chyba najspokojniej zachował się wtedy Gołębiewski, debiutant w roli trenera w europejskich pucharach. Po chwili, gdy sam został wyściskany przez Emrelego, w końcu wyraźnie się ucieszył, ale ciekawe, że wcześniej dość spokojnie zareagował na jego bramkę. A na pewno dużo spokojniej niż reagował na to, co wcześniej i później działo się na boisku.

Była 20. minuta. Lirim Kastrati po kilku udanych zagraniach w środkowej strefie kopnął piłkę w aut. Gołębiewski cisnął wtedy butelką o ziemię. Był wściekły. Zresztą nie po raz pierwszy, bo denerwował się też wcześniej. I też po nieudanych zagraniach. Od początku było widać, że wymaga od piłkarzy czegoś więcej, niż dwa tygodnie temu w Neapolu, kiedy - grając jeszcze pod trenerem Czesławem Michniewiczem - nie potrafili wymienić kilku dokładnych podań nawet na swojej połowie. Gołębiewski wymagał w czwartek nie tylko dokładności, ale też przesuwania akcji do przodu.

I w czwartek Legia przesuwała. A przynajmniej się starała - do straty drugiego gola. Na pewno nie grała w aż tak niskim pressingu i nie czekała przede wszystkim na kontry, do czego w Europie przyzwyczaiła nas za poprzedniego trenera.

To było widać już na rozgrzewce



Napoli do przerwy: 333 podania, 91 procent ich skuteczności, Legia do przerwy: 155 podań, 75 proc. skuteczności. Taka statystyka chyba nikogo nie powinna dziwić. A nas na pewno nie dziwi. Tym bardziej po tym, co zobaczyliśmy przed meczem. Niby tylko rozgrzewka i zwykła gra na utrzymanie, ale nawet ona pokazała, na jakim poziomie wyszkolenia technicznego są piłkarze Napoli, którzy potrafili utrzymać się przy piłce przez kilkadziesiąt podań (aż do straty naliczyliśmy ich 57), a na jakim legioniści (naliczyliśmy 18).

- Napoli lubi utrzymywać się przy piłce, wymieniać podania - tak było w pierwszym meczu i tak będzie zawsze. Przeciwko takim klubom nie da się stworzyć, nie wiadomo ilu szans. Ale nawet w tym pierwszym meczu w Neapolu, mimo ich przewagi, mieliśmy okazje, które powinniśmy lepiej wykorzystać. Dlatego mam nadzieję, że tym razem będziemy bardziej skuteczni, a do tego odpowiedzialni w obronie. Czeka nas trudny mecz, ale się nie poddajemy - mówił w środę Mladenović.

W czwartek Mladenović zagrał najlepszy mecz w tym sezonie (szczególnie chwalić go trzeba za pierwszą połowę). W ogóle Legia do straty drugiego gola grała nieźle. Ale teraz ważniejsze pytanie: jak zagra w niedzielę? Do Warszawy przyjedzie wtedy Stal Mielec i to ten mecz zadecyduje, czy listopadowa przerwa na mecze reprezentacji sprawi, że przy Łazienkowskiej zapanuje choć odrobina spokoju.