"Jak frajerzy". Legia nie zasługuje na tytuł. Wściekłość, bezradność, a to nie koniec

"Czarek Miszta!" - krzyknęli kibice na koniec meczu z Pogonią Szczecin (0:2). To był jedyny piłkarz Legii Warszawa, który w niedzielę z trybun doczekał się wsparcia. Młody bramkarz z Łukowa, który od dziecka marzył o tym, by zagrać w Legii, odwrócił się w kierunku "Żylety" i zaczął bić brawo. Stał wtedy na środku boiska i nie pociągnął za sobą innych piłkarzy, którzy - jak to bywa w zwyczaju - po meczach przy Łazienkowskiej podchodzą pod "Żyletę" i dziękują kibicom za doping.

W niedzielę długo nie mieli jednak za co dziękować, bo przez całą pierwszą połowę z trybun tylko nasłuchali się wyzwisk. "Wam się doping nie należy, przegrywacie jak frajerzy" - krzyczała "Żyleta" przed przerwą, kiedy z trybun oberwało się nawet nie tyle piłkarzom, ile dyrektorowi sportowemu Radosławowi Kucharskiemu. To on nasłuchał się najwięcej i już przed meczem zobaczył na "Żylecie" nieprzychylny transparent ze swoim nazwiskiem.

Legia po prostu nie potrafi

W drugiej połowie transparent zniknął, a kibice nawet momentami prowadzili doping - wspierali zespół, ale tylko momentami, bo legioniści w niedzielę w ogóle nie wyglądali na drużynę, która swoją grą jest w stanie porwać trybuny. To akurat żadna nowość, bo to już ósmy ligowy mecz w tym sezonie, kiedy Legia pierwsza traci bramkę i nie potrafi na to zareagować. Nie widać wtedy złości, tym bardziej - jedności. Po stracie gola piłkarze stają się jeszcze bardziej rozkojarzeni, nerwowi, przygaszeni. Nie potrafią agresywnie doskoczyć do rywala i odebrać mu piłki.

I tak też było teraz - w niedzielę przeciwko Pogoni Legia jeszcze na samym początku meczu probowała atakować, miała okazje, ale po stracie pierwszego gola kompletnie się rozsypała. I jeszcze bardziej rozwścieczyła i tak już wściekłych kibiców, bo kiedy tuż przed przerwą Luka Zahović pokonał Misztę, schodzący do szatni legioniści najpierw zostali przeraźliwie wygwizdani, a po chwili nasłuchali się kolejnych wyzwisk.

Mecz skończył się wynikiem 0:2, choć jeśli spojrzy się na statystyki, to można zobaczyć w nich przewagę Legii. Gospodarze częściej byli przy piłce (57 proc.), oddali zdecydowanie więcej strzałów (20 do 10), w tym także celnych (8 do 7), mieli także więcej rzutów rożnych (8 do 2). Z tych liczb nie wynikały jednak najważniejsze - te dotyczące goli.

To już nawet nie jest dołek, a wielki dół

Kibice - wkurzeni. Prezes Dariusz Mioduski - bezradny. Trenerzy - wcześniej Czesław Michniewicz, a teraz Marek Gołębiewski - zagubieni. Piłkarze nie potrafią ani bronić (stracili 19 goli w 11 spotkaniach), ani atakować. A nawet jak stwarzają okazje, to ich nie wykorzystują - strzały w słupek w dogodnych sytuacjach to ostatnio firmowy znak Legii (w niedzielę w 14. minucie w słupek znowu trafił Mahir Emreli).

- Co mam powiedzieć? Nie tak wyobrażałem sobie ten mecz. Trudno komentować coś na gorąco, bo boisko zweryfikowało nas okrutnie. Zawiedliśmy kibiców - rozkładał ręce po meczu Gołębiewski, który na konferencji prasowej pojawił się kilkadziesiąt minut po meczu. Nie tylko dlatego, że wcześniej miał łączenie z Canal+, ale też dlatego, że zaraz po spotkaniu na długo zamknął się w szatni zespołem. - To była męska rozmowa. Powiedziałem swoje przemyślenia, a piłkarze swoje. Od tego trzeba zacząć. Jestem trenerem Legii od sześciu dni i zdaję sobie doskonale sprawę, w jakim momencie przejąłem zespół i że moją rolą jest teraz wyprowadzenie go z dołka - dodawał Gołębiewski.

Wszystko się w Legii popsuło

Problem w tym, że to już nawet nie jest dołek, a wielki dół. Osiem porażek w 11 meczach. Zero punktów w spotkaniach z szeroką czołówką i miejsce w strefie spadkowej. Z Legią przy Łazienkowskiej wygrywały w tym sezonie Raków, Lech i teraz Pogoń, na wyjazdach mistrzowie Polski przegrywali z Radomiakiem, Wisłą Kraków, Śląskiem, Lechią i Piastem. Punkty Legia zdobywała tylko z ostatnimi w tabeli Wartą Poznań i Górnikiem Łęczna, a także u siebie z Wisłą Płock, która na wyjeździe w tym sezonie przegrała wszystkie siedem spotkań.

Strata do prowadzącego w tabeli Lecha wynosi już 19 punktów. Gwarancji jej odrobienia nie dają też zaległe spotkania z Zagłębiem i Bruk-Betem - brzmi to niedorzecznie, ale ostatnio Legia przegrywa z każdym i wszędzie, więc dlaczego miałaby pokonywać u siebie te dwa zespoły? Ale nawet gdyby się to udało - Lech wciąż miałby o 13 punktów więcej, a wiosną Legię czekałyby spotkania w Poznaniu, Częstochowie i Szczecinie.

Wszystko się w Legii popsuło. Zespół, który sezon rozpoczął obiecująco, bo przecież takie były kwalifikacje Ligi Europy i pierwsze spotkania fazy grupowej, teraz jest słaby i kompletnie rozbity. Teoretyczne rozważania dotyczące powrotu do czołówki w tym sezonie, kibice Legii mogą przełożyć już na następny sezon. Mistrz Polski nie obroni tytułu - po prostu na to nie zasługuje. Ostatnie tygodnie i dni tylko pogłębiają ten rozkład. I nie widać żadnych przesłanek, które mogłyby wlać w serca kibiców trochę optymizmu.