Trener Legii przekazał najnowsze, jednoznaczne informacje ws. Artura Boruca

Artur Boruc zmaga się z kontuzją pleców. Po raz ostatni doświadczony bramkarza pojawił się na boisku pod koniec września w spotkaniu z Górnikiem Łęczna. Przeciągający się uraz 41-latka okazał się sporym problemem dla Legii, która bez niego w bramce prezentuje się dużo mniej pewnie defensywie. Bez niego w bramce zespół przegrał pięć meczów ligowych z rzędu.

Na temat stanu zdrowia golkipera wypowiedział się nowy trener mistrzów Polski Marek Gołębiewski. - Artur Boruc zaczął treningi. Nic mu już nie dolega. Staramy się go jak najszybciej przygotować do gry, bo to bardzo ważny zawodnik - powiedział na konferencji prasowej przed meczem z Napoli.

Choć powrót Boruca do formy przebiega zgodnie z planem, to 41-latek prawdopodobnie jeszcze nie zagra w czwartek z Napoli ani w niedzielnym meczu ligowym ze Stalą Mielec. Kilka dni temu Gołębiewski zadeklarował, że Boruc będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego w ciągu 14-20 dni. Jeśli przewidywania nowego trenera Legii okazałyby się prawdą, Boruc wróciłby do gry po listopadowej przerwie na reprezentację. W pierwszym meczu po niej Wojskowi zmierzą się z Górnikiem Zabrze na wyjeździe (21 listopada), a później zagrają z Leicester na wyjeździe (25 listopada).

O tym, jak istotną wiadomością dla mistrzów Polski jest powrót Boruca do zdrowia, niech świadczy fakt, że bez niego w bramce zespół zagrał 12 spotkań, z czego aż osiem zakończyło się porażką (sześć w lidze, po jednym w Superpucharze Polski i Lidze Europy). Dla porównania Legia z Borucem w składzie zagrała 13 spotkań, z których przegrała tylko trzy, z czego dwa w lidze.

W czwartek 4 listopada mistrzowie Polski zagrają z Napoli u siebie w Lidze Europy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:45. Zespół Gołębiewskiego jest liderem w grupie C, ale porażka znacznie utrudni ich szanse na zajęcia jednego z dwóch pierwszych pozycji, które premiują dalszą grą w Lidze Europy. Mecz będzie transmitowany w TVP Sport oraz Viaplay. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.