Legia Warszawa pokazała specjalne stroje na Napoli. Olbrzymia fala krytyki

"We are back. Prezentujemy nowy komplet meczowy, w którym legioniści zagrają w meczu Ligi Europy z SSC Napoli" - czytamy na twitterze Legii Warszawa. Trzeci komplet w czarno-biało-zielonych barwach jest dostępna dla kibiców w wersji podstawowej w cenie 299 złotych oraz w wersji z dodatkowymi elementami (m.in. logo UEFA EUROPA LEGUE) w cenie 349 złotych. Trykot trafił do sprzedaży w limitowanej liczbie. I choć pewnie kibice są już przyzwyczajeni do takich cen, to czarny kolor im nie pasuje. Nie pasuje, bo kojarzy się z Polonią, czyli popularnymi "Czarnymi Koszulami".

REKLAMA

Zobacz wideo Maradona, Hamsik, a kiedyś Zieliński? "Może stać się symbolem Napoli" [REPORTAŻ]

"Jak już tak mocno pier****e tradycje i te barwy to może zmieńcie ten herb", "Polonia Warszawa", "Czarne koszule... Duma stolicy", "Kolor pogrzebowy pod aktualną formę?" - to tylko część z lawiny negatywnych komentarzy od tym postem Legii.

To byłby dla Legii najgorszy scenariusz. Szalona sytuacja w grupie Ligi Europy

Sytuacja Legii w Lidze Europy

Legia Warszawa stanie przed niezwykle trudnym zadaniem. Najbliższe spotkanie będzie kluczowe w kontekście zachowania miejsca lidera grupy C w Lidze Europy. Mistrzowie Polski prowadzą w tabeli z sześcioma punktami na koncie. Tuż za ich plecami (4 pkt) znajdują się właśnie SSC Napoli oraz Leicester City.

Bardzo dobre wieści dla Legii Warszawa przed meczem z Napoli

Obie drużyny przystąpią do czwartkowego meczu osłabione. Luciano Spalletti będzie musiał sobie radzić bez Victora Osimhena, Lorenzo Insigne, Kevina Malcuita, Kostasa Manolasa, a Mario Rui musi pauzować za czerwoną kartkę w meczu ze Spartakiem Moskwa. Legia również ma trudności i na pewno nie zagrają Joel Abu Hanna, Bartosz Kapustka, Mateusz Hołownia oraz Thomas Pekhart. Jednak bez niektórych z wymienionych klub występuje od kilku tygodni. Do treningów z zespołem wrócił już natomiast Artur Boruc.

Legia Warszawa - Napoli w Lidze Europy! Gdzie i o której oglądać?

Legia - Napoli. Gdzie obejrzeć mecz?

Legia podejmie SSC Napoli na stadionie przy ul. Łazienkowskiej. Mecz rozpocznie się w czwartek (4 listopada) o godz. 18:45. Dobrą wiadomością dla polskich kibiców jest fakt, że spotkanie będzie transmitowane w TVP2. Poza tym mecz będzie dostępny w serwisie Viaplay.pl. Relacja na żywo natomiast odbędzie się na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.