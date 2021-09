Bijatyka tuż po ostatnim gwizdku w meczu rywali Legii. Wkroczyła policja [WIDEO]

Leicester City prowadził po 64. minutach już 2:0 z Napoli po golach Ayoze Pereza i Harveya Barnesa, ale nie zdołał pokonać włoskiego zespołu. Zespół Luciano Spallettiego wziął się za odrabianie strat i za sprawą dubletu Victora Osimhena zdołał uratować remis.

Na meczu Leicester z Napoli doszło do burd na trybunach. "Sytuacja groziła wymknięciem się spod kontroli"

Po końcowym gwizdku sędziego na trybunach doszło do incydentu na trybunach King Power Stadium. Jak podaje "Daily Star", włoscy ultrasi brali udział w brutalnych starciach z policją. Gorąco było już wcześniej, gdy w trakcie spotkania doszło do słownych sprzeczek między kibicami obu zespołów. Później na trybunach doszło do bijatyki. Policja i stewardzi mieli bardzo dużo pracy, aby powstrzymać fanów oby drużyn. "Sytuacja groziła wymknięciem się spod kontroli" - pisze angielska gazeta.

Agresywni kibice próbowali przedostać się przez płachtę, która oddzielała fanów gości od gospodarzy. Niektórym ultrasom Napoli udało się ją sforsować i wszcząć bójkę. "Nie jest jasne, co wywołało agresję, ale fani ogólnie dobrze zachowywali się przez 90 minut przed doliczonym czasem gry" - napisali angielscy dziennikarze. Później angielska policja opanowała sytuację i zatrzymała kilku agresywnych ultrasów Napoli.

Tak wyglądały zamieszki na trybunach:

Remis Leicester z Napoli 2:2 oznacza, że Legia Warszawa po zwycięstwie 1:0 ze Spartakiem Moskwa została liderem grupy po pierwszej kolejce.

Liga Europy. Jak wygląda tabela grupy C?