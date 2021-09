Francuski obrońca wskazał, kto jest lepszy: Lewandowski czy Haaland. "Potężny"

Obaj napastnicy znakomicie rozpoczęli sezon. Lewandowski strzelił aż 10 goli w sześciu spotkaniach w barwach Bayernu Monachium, trafiając w każdym z meczów, w którym wystąpił. Natomiast Haaland uzbierał tylko jedną bramkę mniej i rywalizuje z Polakiem o tytuł króla strzelców. Norweg ma na koncie pięć trafień w Bundeslidze, tylko o jedno mniej od polskiego napastnika.

Obrońca Wolfsburga Maxence Lacroix na łamach oficjalnego portalu Bundesligi wskazał, który z dwóch napastników jest jego zdaniem lepszy. - Myślę, że wolałbym grać przeciwko Lewandowskiemu, ponieważ Haaland jest taki potężny. Musisz być w pełni skoncentrowany, kiedy grasz przeciwko niemu. To różni gracze, ale obaj bardzo dobrzy - powiedział Francuz, który występuje w Wolfsburgu od sierpnia 2020 roku, kiedy przyszedł z Sochaux.

Obrońca Wolfsburga wskazał lepszego napastnika z dwójki Lewandowski - Haaland. "To przyszłość"

Francuz w dalszej części wypowiedzi przyznał, że Haaland robi na nim większe wrażenie. - Haaland jest bardzo dobry. Mam również ogromny szacunek do Roberta Lewandowskiego. Kiedy grałem przeciwko niemu, był bardzo, bardzo dobry. Ale myślę, że Haaland to przyszłość. Nie wiem, czy on zostanie w Bundeslidze czy odejdzie gdzie indziej, ale jest bardzo dobry.

Lewandowski w sobotnim meczu z Bochum stanie przed szansą pobicia kolejnego rekordu. Tym razem chodzi o liczbę meczów domowych z rzędu z trafieniem na koncie. Jeśli 33-latek trafi, będzie miał ich na koncie już 13, czyli o jedno więcej od klubowych legend Juppa Heynckesa oraz Gerda Muellera. Co więcej, polski napastnik ma na koncie już 17 spotkań z rzędu dla Bayernu, w których trafiał do siatki przynajmniej raz. Poprzednio nie strzelił w rozgrywanym na początku lutego meczu z Herthą BSC.

Lacroix w obecnym sezonie zagrał już w czterech meczach Bundesligi oraz po jednym w Pucharze Niemiec i Lidze Mistrzów. 21-letni piłkarz jest byłym reprezentantem francuskiej młodzieżówki.