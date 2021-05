Prestiżowe "The Athletic" pyta, czy Polska powinna robić finał LE. "Najbardziej opresyjny kraj dla LGBT+"

Reportaż Craftona przytacza kilka aspektów sprawy, która według niego może bulwersować w kontekście przyznania finału Ligi Europy dla Gdańska. Opisuje historię Andrzeja Tokarskiego, który w Gdańsku prowadzi treningi dla osób LGBT+, a także okoliczności życia homoseksualistów w Polsce, przytaczając przykład Linusa Lewandowskiego (pobity w Warszawie aktywista LGBT), czy biegów i marszów, na których manifestują swoje poglądy. Dotarł także do fanów ze środowiska LGBT, którzy podróżowali na finały europejskich pucharów do innych krajów, które odpowiednio ich nie szanują.

Reportaż o osobach LGBT w Polsce w "The Athletic". Czy Polska powinna organizować finał Ligi Europy?

- Drugi rok z rzędu Polska została uznana za najbardziej homofobiczne państwo członkowskie Unii Europejskiej przez organizację ILGA-Europe. W Polsce homoseksualiści nie mają prawa do zawierania małżeństw i związków partnerskich. Trudno jest nawet ustalić ich liczbę, bo brakuje danych w tym temacie. Nie wiadomo też, ile jest ataków na tle homofobicznym - czytamy w tekście "The Athletic". Crafton przytacza słowa ministra - Przemysława Czarnka, który twierdził, że "ideologia LGBT+ ma te same korzenie, co poglądy Adolfa Hitlera".

"Ludzie koncentrują się na nienawiści wobec LGBT"

"The Athletic" punktuje także sprawę przyznawania przez UEFA finału Ligi Europy Azerbejdżanowi w 2019 roku, choć to najbardziej opresyjne państwo względem homoseksualistów według raportu ILGA-Europe. W przygotowanej analizie gospodarza jeszcze przed rozpatrzeniem jego kandydatury nie było odniesień do kwestii łamania praw człowieka, podobnie jak w przypadku każdego z miast-gospodarzy tegorocznych mistrzostw Europy. To kontrastuje z kampaniami społecznymi, w których federacja chętnie bierze udział i stara się promować.

- Sytuacja pogorszyła się w ostatnich kilku latach. Społeczności wokół nas dotyka propaganda i próby wprowadzenia podziału napędzane przez państwowe media. Działają wspólnie z rządem. Jest słownictwo i przekonania wokół osób LGBT, które opisują nas jako niebezpieczeństwo dla rodzin, tradycyjnych wartości, wskazujące, że jesteśmy pedofilami. Wszystko to wygląda przerażająco dla zwykłych osób i przykleja się do naszego środowiska. Tak dzieje się już przez długi czas, bardzo intensywnie. To stało się częścią nastawienia społeczeństwa. Ludzie koncentrują się na nienawiści wobec LGBT, bo powiedziano im o tym i nauczono, żeby tak robić - mówił cytowany przez "The Athletic" Andrzej Tokarski.

Pytania do UEFA, czy polskiego rządu o sprawę finału w miejscu, gdzie nie szanuje się osób LGBT, pozostały jednak bez odpowiedzi do momentu publikacji tekstu.

Finał Ligi Europy w środę na stadionie w Gdańsku o godzinie 21. Na stadionie Lechii Gdańsk zagra Villareal i Manchester United.