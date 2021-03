Kompromitacja Tottenhamu w Lidze Europy! Mislav Orsić bohaterem

Przed rewanżowym meczem w Zagrzebiu szanse Dinama na awans były niewielkie. Pierwszy mecz w Londynie Chorwaci przegrali 0:2 po dwóch golach Harry'ego Kane'a. Co więcej, do drugiego spotkania Dinamo podeszło bez trenera. We wtorek Zoran Mamić został skazany przez chorwacki Sąd Najwyższy na karę czterech lat i ośmiu miesięcy więzienia. Jemu i jego bratu udowodniono przestępstwa finansowe na niekorzyść klubu i państwa na kwotę 17 mln euro.

Niekorzystne warunki i bezbramkowy remis do przerwy nie zraziły Dinama. Mislav Orsić swoje show zaczął w 62. minucie, kiedy wykorzystał podanie Lovro Majera. 21 minut później Chorwat trafił raz jeszcze, gdy asystował mu Iyayi Believe Atiemwen.

Sensacyjna porażka Tottenhamu!

Decydującego gola Orsić strzelił w dogrywce. W 106. minucie Chorwat popisał się kapitalnym dryblingiem, pokonują Hugo Llorisa uderzeniem sprzed pola karnego. Pod koniec drugiej połowy dogrywki Tottenham mógł zdobyć bramkę na wagę awansu. Mógł, jednak uderzenia Garetha Bale'a i Kane'a doskonale odbijał Dominik Livaković.

W przedostatniej akcji meczu Dinamo mogło podwyższyć prowadzenie na 4:0. W sytuacji sam na sam z Llorisem znalazł się Ivanusec, jednak przy próbie minięcia Francuza ten wybił mu piłkę spod nóg.

