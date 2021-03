"Potrzebuję respiratora"! Polski Rocky Balboa wstał z desek i znokautował strasznego Ivana Drago

Łukasz Jachimiak: Zenit - Zaksa 2:3, choć Rosjanie prowadzili 2:0 i mieli pięć piłek meczowych na 3:0. Jak się Pan czuje po tym horrorze?

WIELKA ZAKSA wygrywa w Kazaniu! Co za powrót! Finał Ligi Mistrzów blisko

Marcin Prus, były reprezentant Polski i zawodnik Mostostalu Kędzierzyn-Koźle, z którym m.in. zajął 4. miejsce w LM w sezonie 2001/2002: Potrzebuję respiratora! To były ogromne emocje. A mecz się poukładał od jednego bloku.

REKLAMA

Kuby Kochanowskiego przy stanie 0:2 i 24:25.

- Właśnie o ten pojedynczy blok na Artiomie Wolwiczu chodzi!

Dzięki temu zaczął się zmieniać układ sił i w końcu zmienił się całkowicie. Przez dwa pierwsze sety Rosjanom świetnie wychodziła gra na środku, a nagle okazało się, że jednak umiemy za pewne rzeczy wziąć odwet. A przede wszystkich umiemy wejść na swoje wyżyny i zagrać zupełnie inną siatkówkę. Mecz oglądałem w gronie przyjaciół, też związanych z siatkówką. I tak rozmawialiśmy na bieżąco, że ten mecz był jak walka Ivana Drago z Rockym Balboą. Przyjechali do Rosji Polacy, dostawali, ale w końcu wyprowadzili taki cios, który pozwolił im się odbudować i wygrać. A mówiąc poważniej: patrzę na mecze jako psycholog sportu i widzę, że nasz zespół bardzo mocno popracował nad tymi elementami. Zaksa jest bardzo mocna w końcówkach. Wypracowała to sobie. Jest w stanie się dźwignąć w najtrudniejszych momentach.

Zobacz wideo "To nie jest łatwe, żeby wrócić po covidzie i grać mecze co trzy dni"

Jako psycholog sportu zwrócił Pan uwagę na mowę ciała Władimira Alekny prowadzącego Zenit i na spokój Nikoli Grbicia, trenera Zaksy?

- Tak, to dwa zupełnie inne charaktery. Być może u Grbicia w środku wszystko się kotłuje, ale na zewnątrz jest oazą spokoju. To drużynie służy. Widać, że chłopcy przerobili kwestie mentalne, że dają sobie prawo coś przegrać, a później się nie załamują, tylko potrafią się odbudować. Tu było im szczególnie trudno, bo na hali byli kibice [trzy tysiące widzów], a przecież u nas od dawna gra się bez ludzi na trybunach. Jeszcze jedną analogię wykombinowaliśmy z przyjaciółmi - do meczu Polska - Rosja.

Alekno nie mógł uwierzyć! To miał być "The Last Dance", a może być upadek cara

Wielu ludziom przypomniał się mecz z MŚ 2006, gdy przegrywaliśmy 0:2, a wygraliśmy 3:2 i później graliśmy o medale.

- Ale my wspominaliśmy inny mecz - z lat 90., z naszych początków w Lidze Światowej. Wtedy pojechaliśmy do Rosji, byliśmy skazywani na porażkę i przy stanie 2:0 dla Rosji i jej prowadzeniu w trzecim secie, rosyjska telewizja przestała transmitować mecz i pokazywała już coś innego. Uznała, że to koniec. A my wygraliśmy 3:2. Ale oczywiście my byliśmy wtedy nieopierzeni, a Zaksa to jeden z najlepszych zespołów Europy. Dziś to Rocky Balboa. W drugim secie Ivan Drago, czyli Zenit, miał bardzo wyraźną przewagę, wydawało się, że idzie na pewne zwycięstwo 3:0, a jednak z odpornością w naszym zespole jest świetnie i dlatego nie padł. Jednak całkowicie odwrócił wszystko.

Zaksa obroniła pięć meczboli - to się samo komentuje. Ale ja zwracam uwagę na statystyki Kamila Semeniuka, bo one najlepiej pokazują różnicę między setami, które Zaksa przegrała a tymi wygranymi. Otóż po dwóch setach Semeniuk miał zapis 6/20 w ataku. I nie punktował w żadnym innym elemencie. A w trzech następnych setach miał w ataku doskonałe 17/25, do tego dwa asy i dwa bloki. Dwaj różni ludzie, dwa różne mecze, prawda?

"Nieprawdopodobne! Grande Semeniuk! To przebiło nawet mecz Polska - Rosja"

- Dokładnie. Wyłapałem moment, w którym kamera uchwyciła na chwilę Łukasza Kaczmarka, który pokazuje palcem na głowę - że wszystko siedzi właśnie w głowie. Zaksa w końcówce trzeciego seta dostała impuls, którego jej bardzo długo brakowało. I za tym impulsem poszła, już nie odpuściłą.

W rewanżu będzie kolejna wojna Rocky - Drago czy jednak możemy liczyć, że Zaksa rozegra to spokojniej?

- Spokoju to na pewno nie będzie! Zespół z Kazania do wielokrotny triumfator Ligi Mistrzów. Miejmy świadomość, jakiego rywala mamy. Ale z drugiej strony: gramy u siebie, mamy zaliczkę z Rosji, możemy kontrolować sytuację. Jestem ciekaw, jakie perturbacje będzie miał teraz Zenit. Ten tydzień może być dla zespołu z Kazania bardzo trudny. Rywal może przyjechać do Kędzierzyna załamany. A może przyjechać żądny pokazania, że zdarzył mu się tylko wypadek przy pracy. Szkoda, że w Kędzierzynie-Koźlu nie będzie na trybunach kibiców. Pomogliby. Koniecznie pochwalmy ich za to, że byli w Kazaniu!

Nie wiem jak oni tam pojechali w pandemii. No chyba że to byli Polacy mieszkający gdzieś w Tatarstanie. Ale wyglądali na wiernych fanów Zaksy.

- Na pewno to kibice z Kędzierzyna-Koźla. Widziałem znajome twarze. Dla Zaksy to fantastyczna informacja, potwierdzająca, że zespół zawsze może liczyć na swoich kibiców. Podejrzewam, że fani wybaczyliby nawet porażkę 0:3, ale świetnie się złożyło, że zobaczyli taki wyjątkowy mecz! Wspaniale, że polski Rocky Balboa wstał z desek i znokautował strasznego Ivana Drago.