"Mokra szmata w wersji premium". Eksperci miażdżą Lecha

Lech Poznań wygrał pierwszy mecz z Aarhus GF 4:1 na terenie rywala. Rewanż był rozgrywany przed sporą publicznością - w stolicy Wielkopolski na trybunach zasiadło 37 tysięcy widzów. Wydawało się, że większa krzywda Lechowi się nie może stać. Już po pierwszej połowie "Kolejorz" przegrywał jednak 0:1. Jeszcze większe kłopoty były w drugiej części rywalizacji, bo Duńczycy przycisnęli nasz zespół i zdobyli dwie kolejne bramki. Poszukiwali nawet czwartego gola, który od razu dałby i awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów.

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Kompromitacja Lecha Poznań. Eksperci bezlitośni

Trzeba też przyznać, że Lech był nieskuteczny. Mógł strzelić gola i uspokoić sytuację, ale tak się nie stało. W dogrywce do siatki trafił Filip Jagiełło, ale później rywale znów trafili do siatki. Wynik do końca dogrywki już się nie zmienił, więc o wszystkim zdecydowały rzuty karne. W nich mistrz Danii triumfował 4:3. Piłkarze Aarhus GF zdecydowanie lepiej, efektowniej wykonywali "jedenastki".

Wielu patrzyło już w przyszłość i potencjalnych rywali Lecha w kolejnych rundach. Tymczasem marzenia o występach w Lidze Mistrzów legły w gruzach. Jak to wszystko skomentowali eksperci na platformie X?

"Niesamowita kompromitacja Lecha. Wygrać pierwszy mecz na wyjeździe 4:1 i odpaść, to jest sztuka z tych wyższych. Ale tu się nic nie zgadzało. Od fatalnie wyglądającego Mateusza Lisa aż po zbyt wolnego na ten poziom Mikaela Ishaka. Wiemy, że z AEK o awans do LM nie zagrają" - podkreślił Sebastian Chabiniak z Eleven Sports.

"Ale co żeśmy sobie przez tydzień pomarzyli o Lidze Mistrzów, to nasze. Niestety. Dalej te rozgrywki dla polskich klubów to tak zwana „nie dla psa kiełbasa" - napisał Krzysztof Sędzicki z WP SportoweFakty.

"Jak w masło. Z 4:1 na 1:4. W obronie dramat. Lis też nie pomaga dziś" - pisał jeszcze w trakcie meczu Piotr Wąsowski z Weszło.

"Odechciało mi się piłki na jakiś czas. Po prostu. Nie interesują mnie chwilowo analizy, wypowiedzi, potencjalne Ligi Europy czy LKE" - podkreślił Konrad Marzec z "Super Expressu".

"Kompromitująca zapaść Lecha. Drużyna, która do 0:2 grała, jakby nie zdawała sobie sprawy z tego, że to może uciec, że to wcale nie jest niemożliwe. A sygnały były już w Danii. Lech sobie przebimbał 90 minut i za to zapłacił. Brawo AGF, fajny zespół, ambitny, mocny mentalnie" - napisał Michał Zachodny, ekspert TVP Sport.

"Mateusz Lis z Turcji, a Mateusz Lis na razie z Lecha to inni ludzie. Nie wierzę, że to ten sam bramkarz. Mentalnie chyba za bardzo chce i go to paraliżuje" - podkreślił Tomasz Hatta z portalu igol.pl.

"To nie jest wstyd. To jest kompromitacja" - napisał Rafał Smoliński z WP SportoweFakty.

"Pozostaje trzymać kciuki za drużyny naszych sąsiadów, Litwy i Słowacji które przechodzą do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów" - napisał legendarny biathlonista Tomasz Sikora.

"Ręce opadają. Nigdy nie zrozumiem co się stało z Lechem Poznań w ciągu tego tygodnia" - czytamy na profilu Michała Mitruta z Canal+ Sport.

"W naszym piłkarskim uniwersum najlepiej nigdy nie czuć się pewnym tego, że coś się uda. 'Dopóki piłka w grze' może się coś nie jednak pokomplikować…" - ocenił Patryk Serwański z RMF FM.

"Mokra szmata w wersji premium. Gratuluję Lechowi zagrania meczu, o którym będzie się mówić za 20 lat. Ciężko będzie wstać rano" - podkreślił wprost Przemysław Langier z Interii.