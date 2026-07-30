Ojrzyński wprost o pracy z przestępcami: "Znałem kilku mafiosów"

Leszek Ojrzyński to postać kojarzona przez każdego fana Ekstraklasy. Szkoleniowiec Zagłębia Lubin przez lata miał przypiętą łatkę "strażaka", który doskonale sprawdza się w walce o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ubiegły sezon ten mit trochę obalił, bo zajął z "Miedziowymi" wysokie, siódme miejsce na koniec sezonu.

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- Przypięto mi łatkę strażaka, bo wiemy, jak ten świat wygląda – dużo się ogląda, pisze, czyta i łatwo jest kogoś zaszufladkować. Tak jak mnie. No tak, potrafię szybko wchodzić do klubów i poprawiać wyniki. W Stali Mielec i w Wiśle Płock w pierwszych meczach zdobywaliśmy średnio dwa punkty na mecz. Z takim wynikiem u nas w lidze zdobywa się mistrzostwo - mówił w kwietniowej rozmowie z Filipem Macudą i Dawidem Szymczakiem ze Sport.pl.

Ojrzyński był blisko półświatka przestępczego. Oto, kim mógł zostać

W życiu Ojrzyński jednak łatwo nie miał. W 2020 roku po walce z nowotworem zmarła jego pierwsza żona. O innej zaskakującej historii opowiedział zaś w rozmowie z Łukaszem Wiśniowskim z kanału Foot Truck. Mowa o zatargach z półświatkiem przestępczym i osławioną mafią żoliborską.

- Znałem kilku mafiosów. Byłem trenerem syna szefa mafii żoliborskiej. Przyjeżdżał zawsze z obstawą trzech samochodów. Był na moim ślubie i dwa tygodnie później go odstrzelili. Gość, który go odstrzelił... Też miałem z nim do czynienia. Tym światkiem się przesiąkało, jak człowiek żył w Warszawie - opowiadał.

- AWF był blisko "Yellowstone". Dokładnie tam się spotykali, parę razy tam byliśmy. Tam też bomba wybuchła... Dobrze, że człowieka tam nie było. Raz wpadła ekipa z bejsbolami, ale też mnie nie było, też mnie Bóg chronił. Dwóch moich kumpli wylądowało w szpitalu. Jeden miał wkładane blaszki... Było zlecenie, że kto ma powyżej 180 centymetrów wzrostu, to lać od razu, bo tam jedna afera wyszła na mieście. Ktoś dostał z tej mafii od jakiegoś wysokiego studenta AWF-u i wpadli na dyskotekę ich pozamiatać - kontynuował 54-latek.

Na pytanie o to, czy półświatek kiedykolwiek kusił obecnego szkoleniowca Zagłębia, ten odpowiedział twierdząco i przytoczył kolejną ciekawą historię. Jak się okazuje, mógł być kimś zupełnie innym, niż trenerem piłki nożnej.

- Miałem dużo takich sytuacji. Może nie propozycji bezpośrednich, ale były. Jak mówimy o gangsterce, to tak samo byłem bramkarzem. Raz w hotelu Tina była ostra strzelanina. Trochę wtedy miałem w portkach - nie ukrywał. - W tym hotelu towarzystwo schodziło się na parę godzin i trochę alkoholu się lało, była restauracja na dole... Było grubo. W klubie studenckim "Relaks" czy w restauracji "Szwejk" też pracowałem jako ochroniarz, trzeba było gdzieś zarabiać, żeby na następne dwa dni życia mieć. A jeszcze człowiek próbował grać w piłkę, ale wiadomo było, że było ciężko, jak studiowaliśmy - dodał.

- Trzeba to było połączyć. Granie i zarabianie, pracowanie, żeby wyżyć i mieć jakąś przygodę z tego wszystkiego. Całe szczęście, że się nie wtopiłem w to, bo już wtedy narkotyki wchodziły na grubo. Kokaina, amfetamina... Miałem możliwość, ale w to nie wchodziłem. Bóg mnie uratował i ojciec wychował, że: "słuchaj, jak pieniądz jest za łatwy, to łatwo możesz stracić nie tylko pieniądz, ale i inne rzeczy". Mógłbym zostać dealerem, ale nie zostałem - zakończył.

Dziś Ojrzyński na szczęście pracuje jako szkoleniowiec i osiąga naprawdę dobre wyniki. Wraz z Zagłębiem Lubin wygrał 2:0 w 1. kolejce Ekstraklasy w starciu z Piastem Gliwice. W swoim dorobku jako najcenniejszą zdobycz może uznać zdobycie Pucharu i Superpucharu Polski z Arką Gdynia.

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