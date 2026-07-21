Co za bomba! Fenomenalny gol dla Lecha Poznań w el. Ligi Mistrzów

Lech Poznań w kapitalny sposób rozpoczął drogę do europejskiej elity! W pierwszym meczu II rundy eliminacji Ligi Mistrzów Kolejorz gromi na wyjeździe mistrzów Danii, Aarhus GF. Podopieczni Nielsa Frederiksena spisali się tak, jak na najlepszą drużynę w Polsce przystało.

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Zaczęło się po pół godzinie gry, kiedy do bramki Duńczyków trafił Mikael Ishak. Chwilę później z boiska za zagranie ręką poza polem karnym wyleciał bramkarz gospodarzy, a jeszcze przed przerwą prowadzenie Kolejorza podwyższył Walemark. Druga połowa zaczęła się jednak źle, gdyż część strat odrobił Arnstad.

Ależ gol dla Lecha Poznań! Petarda obrońcy z 25 metrów

AGF nabrał wiatr w żagle, co chwilę zagrażając bramce Mateusza Lisa. Szczęśliwie jednak zaledwie pięć minut po straconym golu przewagę odbudował nowy środkowy obrońca Kolejorza, Terry Yegbe. Ściągnięty z FC Metz reprezentant Ghany zrobił to w rewelacyjny sposób!

Yegbe zdecydował się na strzał z ponad 25 metrów, posyłąjąc prawdziwą torpedę w stronę bramki strzeżonej przez rezerwowego golkipera Aarhus. Piłka skierowana z wielką prędkością odbiła się od słupka i zatrzepotała w siatce, podwyższając prowadzenie Kolejorza!

Zaledwie cztery minuty później Lech Poznań prowadził już 4:1, gdyż drugą swoją bramkę zdobył Patrik Walemark. Taki wynik sprawia, że mistrzowie Polski są już bardzo blisko awansu do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Tam rywalem zwycięzcy tego dwumeczu będzie lepszy z pary Sabah Baku/KuPS Kuopio.

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