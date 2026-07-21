Raków Częstochowa szykuje transferowy hit. Miliony euro na stole

Rui Modesto urodził się w 1999 roku w Portugalii, ale reprezentuje Angolę. Co ciekawe, zaczynał jako obrońca, lecz po transferze w 2020 roku do fińskiej Honki zaczął być wystawiany ofensywniej na prawym skrzydle. Może jednak grać na wahadle.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki szczerze o Argentynie: Jestem w stanie zrozumieć ich skandaliczne zachowanie w finale

Raków chce zawodnika Udinese, Włosi mówią: 3 mln euro

Częstochowianie w dalszym ciągu szukają wzmocnień. Obserwują kilku zawodników m.in. czarnogórskiego obrońcę Lazara Marasa. Nic dziwnego, że wrócili też do piłkarza, który we wrześniu 2025 roku miał trafić pod Jasną Górę.

Według portalu "Weszło" Rui Modesto nie przyjechał wówczas do Częstochowy, bo rzekomo przestraszył się opowieści o Marku Papszunie, który wtedy prowadził Rakowa. Nieco inną perspektywę na ten niedoszły transfer przekazał ówczesny doradca zarządu ds. sportowych Artur Płatek.

- Decyzja została podjęta przez niego i jego małżonkę. Ona jest w ciąży i bała się wyjazdu z Włoch. To było kluczowe. W piłce trzeba podejmować decyzje i on podjął taką, a nie inną - powiedział Płatek w rozmowie z TVP Sport.

W ostatnim sezonie Rui Modesto trafił na wypożyczenie do, występującego w Serie B, zespołu Palermo. Ale i tam nie grał dużo, bo zaprezentował się w zaledwie 10 meczach, w których zdobył gola i dołożył asystę.

"Ktokolwiek będzie chciał sięgnąć po Ruiego Modesto, będzie musiał wyłożyć na stół konkretne pieniądze. Według naszych informacji grający na prawej stronie boiska skrzydłowy czy też wahadłowy jest wyceniany na trzy miliony euro. Od takiej kwoty Włosi zaczynają rozmowy transferowe, co oczywiście nie oznacza, że nie uda się jej zbić" - czytamy w "Weszło".

"Modesto kusi polskie kluby potencjałem, jest bardzo dobrze oceniany pod względem piłkarskim oraz osobowościowym. Źródła twierdzą, że Raków ponownie spytał o dostępność tego zawodnika. W Częstochowie wciąż szukają wahadłowych, bo planowane są spore zmiany na tych pozycjach" - dodano.

Udinese w sierpniu 2024 roku sprowadziło 7-krotnego reprezentanta Angoli za 2 mln euro ze szwedzkiego zespołu AIK Solna.

Częstochowianie rozpoczną nowy sezon PKO Ekstraklasy od meczu u siebie z Wisłą Płock. Początek 26 lipca o godzinie 14.45.