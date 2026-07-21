Nie czekali do końca meczu Lecha. "Prawdopodobnie awansuje do LM"

Lech Poznań wylosował na papierze najgorszego możliwego rywala w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. "Kolejorz" trafił na Aarhus GF, mistrza Danii. Pierwsze minuty nie wyglądały najlepiej w wykonaniu ekipy ze stolicy Wielkopolski, ale później podopieczni Nielsa Frederiksena rozkręcili się. W 29. minucie Mikael Ishak strzelił pięknego gola i wyprowadził Lecha na prowadzenie.

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Lech zachwycił ekspertów. "Na razie gra koncert"

Później jeszcze bramkarz gospodarzy - Jesper Hansen - otrzymał czerwoną kartkę za zagranie ręką poza polem karnym. Lechici szybko wykorzystali grę w przewadze i do siatki trafił Patrik Walemark. Na platformie X reakcja "Kolejorza" na trudne minuty wzbudziła uznanie ekspertów.

"Dużo się mówiło o intensywności Duńczyków. A tu Lech na razie gra koncert. Ależ oni mają pakę. Fizycznością, szybkością mogą niszczyć. Ps. Pewnie zaraz się źle zestarzeje" - podkreślił Piotr Majchrzak ze Sport.pl.

"Król Mikael Ishak, co za uderzenie! Genialne wykończenie Szweda, Lech po trudnym początku prowadzi w Danii. Brawo" - napisał Jakub Kłyszejko, dziennikarz TVP Sport, po pierwszym golu dla "Kolejorza".

"Pedri z Yamalem co sobie pograli" - napisał dziennikarz Sport.pl Filip Modrzejewski, patrząc na akcję przy drugiej bramce Lecha.

"2:0 do przerwy na wyjeździe z mistrzem Danii. Nerwowy początek, ale potem perfekcyjny scenariusz. Brawo Lech" - napisał Piotr Dumanowski z Eleven Sports.

"Jeśli Lech nie wpadnie na AEK Ateny w IV rundzie el. LM, to prawdopodobnie w końcu awansuje do Ligi Mistrzów. Z AEK też oczywiście będzie mieć szanse, ale nie będzie faworytem" - podkreślił Maciej Kaliszuk z "Przeglądu Sportowego Onet".

"Lech dotrzymał słowa, wyciągnął wnioski po poprzednim roku i rozegrał I połowę jak Crvena Zvezda z nim. AGF poszumiało, pokrzyczało, poszarpało, a jedyny celny strzał oddało przy 0:2 i w 10. Brawo Kolejorz" - czytamy na profilu Mateusza Janiaka, innego z dziennikarzy "Przeglądu Sportowego Onet".

"Lech planowo, choć nieplanowo łatwo. Za 10 minut potrzebujemy czegoś nieplanowego" - napisał trener Andrzej Gomołysek.

"Świetna pierwsza połowa Lecha. Dołożyć jeszcze coś po przerwie, przyklepać ten awans już dzisiaj" - podkreślił Sebastian Chabiniak z Eleven Sports.

"Warto wykorzystać grę w przewadze, nawet na wyjeździe i zrobić zaliczkę przed rewanżem. To może już Lecha ustawić bardzo dobrze w tych eliminacjach. Otwiera się szansa na COŚ" - ocenił Tomasz Hatta z portalu igol.pl.

"Napisałbym, że Król powrócił szybciutko w nowym sezonie, ale przecież on tu cały czas jest. Fenomenalny napastnik" - podkreślił Żelisław Żyżyński z Canal+ Sport, oceniając Mikaela Ishaka.